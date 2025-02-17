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В Костромской области осудили организатора экстремистской организации

В Костромской области осудили организатора экстремистской организации - РИА Новости, 17.02.2025

В Костромской области осудили организатора экстремистской организации

Организатор и член экстремистской организации, действовавшей на территории исправительной колонии в Костромской области, осуждены на девять лет и три года... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:21:00+03:00

2025-02-17T19:21:00+03:00

2025-02-17T19:21:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Организатор и член экстремистской организации, действовавшей на территории исправительной колонии в Костромской области, осуждены на девять лет и три года лишения свободы соответственно, сообщает СУСК России по Костромской области. "Следствием и судом установлено, что 42-летний осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии, в период с сентября 2020 года по февраль 2023 года организовал на территории исправительного учреждения деятельность организации, в отношении которой Верховным судом РФ принято решение о признании ее экстремистской и запрете деятельности", - говорится в сообщении. По данным СУСК, реализуя функции лидера неформальной группы осужденных, отбывающих наказание в данной исправительной колонии, мужчина "распространял идеологию запрещенного экстремистского движения, пропагандируя криминальные традиции, асоциальное поведение, возбуждение социальной розни". Кроме того, он наделил соответствующим так называемым "криминальным статусом" другого осужденного, поручив ему функции контроля за проведением азартных игр, которые на территории исправительного учреждения запрещены. Уголовное дело рассмотрел Свердловский суд Костромы. "Приговором суда осужденным, с учетом неотбытой части наказания по предыдущим приговорам, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 3 года соответственно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в общественных организациях, и ограничением свободы", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997528379.html

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происшествия, костромская область, россия, кострома