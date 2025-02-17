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Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток - РИА Новости, 17.02.2025
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18:17 17.02.2025 (обновлено: 18:53 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/sud-1999897566.html
Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток
Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток - РИА Новости, 17.02.2025
Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток
Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде ареста украинским журналисткам Наталье Нагорной и Олесе Боровик за незаконное... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:17:00+03:00
2025-02-17T18:53:00+03:00
россия
украина
курск
происшествия
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КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде ареста украинским журналисткам Наталье Нагорной и Олесе Боровик за незаконное пересечение границы РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Согласно представленным материалам, не позднее 16.08.2024 Нагорная Н.В. (1984 года рождения) и Боровик О.Н. (1987 года рождения) с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажей о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области", - сообщили в пресс-службе судов. Отмечается, что Нагорная и Боровик объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск. "Им (журналисткам из Украины- ред.) заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что судом каждой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Нагорной и Боровик на территории РФ или с момента экстрадиции.
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россия, украина, курск, происшествия, курская область
Россия, Украина, Курск, Происшествия, Курская область
Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток

Суд в Курске заочно арестовал украинских журналистов Нагорную и Боровик

© Фото : соцсетиНаталья Нагорная
Наталья Нагорная - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : соцсети
Наталья Нагорная
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КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде ареста украинским журналисткам Наталье Нагорной и Олесе Боровик за незаконное пересечение границы РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
"Согласно представленным материалам, не позднее 16.08.2024 Нагорная Н.В. (1984 года рождения) и Боровик О.Н. (1987 года рождения) с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажей о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области", - сообщили в пресс-службе судов.
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Отмечается, что Нагорная и Боровик объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.
© Фото : соцсетиОлеся Боровик
Олеся Боровик - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : соцсети
Олеся Боровик
"Им (журналисткам из Украины- ред.) заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что судом каждой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Нагорной и Боровик на территории РФ или с момента экстрадиции.
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