Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток
Суд в Курске заочно арестовал украинских журналистов Нагорную и Боровик
© Фото : соцсетиНаталья Нагорная
© Фото : соцсети
Наталья Нагорная
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КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде ареста украинским журналисткам Наталье Нагорной и Олесе Боровик за незаконное пересечение границы РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
"Согласно представленным материалам, не позднее 16.08.2024 Нагорная Н.В. (1984 года рождения) и Боровик О.Н. (1987 года рождения) с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажей о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области", - сообщили в пресс-службе судов.
Отмечается, что Нагорная и Боровик объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.
© Фото : соцсетиОлеся Боровик
© Фото : соцсети
Олеся Боровик
"Им (журналисткам из Украины- ред.) заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что судом каждой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Нагорной и Боровик на территории РФ или с момента экстрадиции.
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12 февраля, 16:38