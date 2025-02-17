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Суд оштрафовал блогера Варламова* на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 17.02.2025
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15:42 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sud-1999851207.html
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 45 тысяч рублей
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 17.02.2025
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 45 тысяч рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за публикации в сети без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:42:00+03:00
2025-02-17T15:42:00+03:00
происшествия
россия
москва
илья варламов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за публикации в сети без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Варламову* И.А. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241203/varlamov-1987029940.html
https://ria.ru/20240927/varlamov-1975033071.html
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происшествия, россия, москва, илья варламов
Происшествия, Россия, Москва, Илья Варламов
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 45 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Варламова за публикации без указания статуса иноагента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Илья Варламов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за публикации в сети без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Варламову* И.А. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Блогер Илья Варламов. Архив - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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3 декабря 2024, 10:35
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
В отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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