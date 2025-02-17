https://ria.ru/20250217/starmer-1999945476.html

Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой

Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой - РИА Новости, 17.02.2025

Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что любое сокращение поддержки Киева на фоне потенциального начала процесса по урегулирования украинского... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:49:00+03:00

2025-02-17T23:49:00+03:00

2025-02-17T23:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что любое сокращение поддержки Киева на фоне потенциального начала процесса по урегулирования украинского конфликта станет "большой ошибкой". "Это будет большой ошибкой думать, что, просто потому что могут идти переговоры, пришло время отступить от какой-либо поддержки Украины. Я считаю, что мы должны нарастить её, и я говорю об этом уже много месяцев", - сказал премьер по итогам встречи европейских лидеров в Париже. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Стармер также вновь указал на необходимость придерживаться принципа достижения "мира посредством силы". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250217/starmer-1999943977.html

https://ria.ru/20250217/starmer-1999840887.html

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