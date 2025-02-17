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Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/starmer-1999945476.html
Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой
Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой - РИА Новости, 17.02.2025
Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что любое сокращение поддержки Киева на фоне потенциального начала процесса по урегулирования украинского... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:49:00+03:00
2025-02-17T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
кир стармер
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что любое сокращение поддержки Киева на фоне потенциального начала процесса по урегулирования украинского конфликта станет "большой ошибкой". "Это будет большой ошибкой думать, что, просто потому что могут идти переговоры, пришло время отступить от какой-либо поддержки Украины. Я считаю, что мы должны нарастить её, и я говорю об этом уже много месяцев", - сказал премьер по итогам встречи европейских лидеров в Париже. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Стармер также вновь указал на необходимость придерживаться принципа достижения "мира посредством силы". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250217/starmer-1999943977.html
https://ria.ru/20250217/starmer-1999840887.html
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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой

Стармер: сокращение поддержки Киева на фоне начала урегулирования станет ошибкой

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что любое сокращение поддержки Киева на фоне потенциального начала процесса по урегулирования украинского конфликта станет "большой ошибкой".
"Это будет большой ошибкой думать, что, просто потому что могут идти переговоры, пришло время отступить от какой-либо поддержки Украины. Я считаю, что мы должны нарастить её, и я говорю об этом уже много месяцев", - сказал премьер по итогам встречи европейских лидеров в Париже. Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Стармер заявил, что обсудит с Трампом долгосрочный мир на Украине
Вчера, 23:37
Стармер также вновь указал на необходимость придерживаться принципа достижения "мира посредством силы".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Великобритании одной фразой отреагировали на план Стармера против России
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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