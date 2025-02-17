https://ria.ru/20250217/starmer-1999942269.html

Стармер в ближайшие дни поговорит с Зеленским об отправке войск на Украину

Стармер в ближайшие дни поговорит с Зеленским об отправке войск на Украину - РИА Новости, 17.02.2025

Стармер в ближайшие дни поговорит с Зеленским об отправке войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заявления о готовности направить военных на Украину сообщил, что намерен "в ближайшие дни" провести разговор с... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:19:00+03:00

2025-02-17T23:19:00+03:00

2025-02-17T23:19:00+03:00

в мире

украина

россия

великобритания

кир стармер

владимир зеленский

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957560172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2901bdd728ef45e9bb2c8f89343fe3e.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заявления о готовности направить военных на Украину сообщил, что намерен "в ближайшие дни" провести разговор с Владимиром Зеленским. Ранее Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. "В пятницу я провел разговор с президентом Зеленским и вновь поговорю с ним в ближайшие дни", - заявил премьер по итогам встречи европейских лидеров в Париже. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/sammit-1999932769.html

https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)