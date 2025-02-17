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Стармер сообщил, что в ближайшие дни обсудит с Трампом сделку по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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02:44 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/starmer-1999737371.html
Стармер сообщил, что в ближайшие дни обсудит с Трампом сделку по Украине
Стармер сообщил, что в ближайшие дни обсудит с Трампом сделку по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Стармер сообщил, что в ближайшие дни обсудит с Трампом сделку по Украине
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что намерен встретится в ближайшие дни с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения сделки по завершению... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:44:00+03:00
2025-02-17T02:44:00+03:00
в мире
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дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что намерен встретится в ближайшие дни с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения сделки по завершению украинского конфликта, в частности гарантий безопасности для этой страны. Газета Financial Times ранее сообщала, что Стармер отправится в США на встречу с Трампом на последней неделе февраля. "В ближайшие дни я встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и со всеми нашими партнерами по G7, чтобы помочь заключить необходимое нам твердое соглашение", - написал Стармер в статье для газеты Telegraph. Он добавил, что "мир не может быть достигнут любой ценой". По его словам, Украина "должна быть за столом переговоров". Ранее Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html
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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, владимир путин, g7
В мире, Украина, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Путин, G7
Стармер сообщил, что в ближайшие дни обсудит с Трампом сделку по Украине

Стармер: в ближайшие дни будет обсуждение сделки по Украине с Трампом

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что намерен встретится в ближайшие дни с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения сделки по завершению украинского конфликта, в частности гарантий безопасности для этой страны.
Газета Financial Times ранее сообщала, что Стармер отправится в США на встречу с Трампом на последней неделе февраля.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину
01:54
"В ближайшие дни я встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и со всеми нашими партнерами по G7, чтобы помочь заключить необходимое нам твердое соглашение", - написал Стармер в статье для газеты Telegraph.
Он добавил, что "мир не может быть достигнут любой ценой". По его словам, Украина "должна быть за столом переговоров".
Ранее Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
FT сообщила о планах Стармера встретиться с Трампом в конце февраля
Вчера, 23:28
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерВладимир ПутинG7
 
 
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