https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html

Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину

Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину - РИА Новости, 17.02.2025

Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину

Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, заявил премьер Соединенного Королевства Кир... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T01:54:00+03:00

2025-02-17T01:54:00+03:00

2025-02-17T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер в статье для газеты Telegraph."Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских Вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", — написал он.По утверждению премьера, он "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, но помощь Киеву, по его утверждению, обеспечит безопасность континента и самой Британии.Стармер призвал Европу сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности, нарастив расходы на нее и взяв на себя большую роль в НАТО."Мы слишком долго говорили об этом — и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", — заявил премьер.Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. В авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250216/starmer-1999636699.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999735663.html

https://ria.ru/20250204/starmer-1997240944.html

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украина, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, владимир путин, нато