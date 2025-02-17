"Девять областей": в США сделали неожиданное заявление о сделке по Украине
Миршаймер: Украина может потерять девять областей до заключения мира
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина может потерять до девяти областей к тому времени, как ее подключат к обсуждению условий мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала "The Duran".
По мнению аналитика, Украину и ЕС рано или поздно придется пригласить за стол переговоров, но до согласования позиций всех сторон пройдет немалый срок.
"А тем временем, русские одерживают победы на поле боя <…>. Одно дело — говорить о подписании соглашения, по которому потеряны четыре области и Крым. Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей, то есть, большую часть страны", — отметил Миршаймер.
Эксперт также допустил мысль, что довольно скоро украинская армия окончательно развалится, а солдаты потеряют моральный дух, что и приведет к освобождению Россией еще больших территорий до наступления мира.
Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
В понедельник Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров вылетели в Саудовскую Аравию. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. Согласно информации газеты "Коммерсант", американскую сторону будут представлять глава Госдепартамента Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.