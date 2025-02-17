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"Девять областей": в США сделали неожиданное заявление о сделке по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ssha-1999927624.html
"Девять областей": в США сделали неожиданное заявление о сделке по Украине
"Девять областей": в США сделали неожиданное заявление о сделке по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
"Девять областей": в США сделали неожиданное заявление о сделке по Украине
Украина может потерять до девяти областей к тому времени, как ее подключат к обсуждению условий мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:00:00+03:00
2025-02-17T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина может потерять до девяти областей к тому времени, как ее подключат к обсуждению условий мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала "The Duran".По мнению аналитика, Украину и ЕС рано или поздно придется пригласить за стол переговоров, но до согласования позиций всех сторон пройдет немалый срок."А тем временем, русские одерживают победы на поле боя &lt;…&gt;. Одно дело — говорить о подписании соглашения, по которому потеряны четыре области и Крым. Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей, то есть, большую часть страны", — отметил Миршаймер.Эксперт также допустил мысль, что довольно скоро украинская армия окончательно развалится, а солдаты потеряют моральный дух, что и приведет к освобождению Россией еще больших территорий до наступления мира.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.В понедельник Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров вылетели в Саудовскую Аравию. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. Согласно информации газеты "Коммерсант", американскую сторону будут представлять глава Госдепартамента Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Государственный департамент США
"Девять областей": в США сделали неожиданное заявление о сделке по Украине

Миршаймер: Украина может потерять девять областей до заключения мира

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украина может потерять до девяти областей к тому времени, как ее подключат к обсуждению условий мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала "The Duran".
По мнению аналитика, Украину и ЕС рано или поздно придется пригласить за стол переговоров, но до согласования позиций всех сторон пройдет немалый срок.
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"А тем временем, русские одерживают победы на поле боя <…>. Одно дело — говорить о подписании соглашения, по которому потеряны четыре области и Крым. Другое дело — говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей, то есть, большую часть страны", — отметил Миршаймер.
Эксперт также допустил мысль, что довольно скоро украинская армия окончательно развалится, а солдаты потеряют моральный дух, что и приведет к освобождению Россией еще больших территорий до наступления мира.
Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
В понедельник Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров вылетели в Саудовскую Аравию. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. Согласно информации газеты "Коммерсант", американскую сторону будут представлять глава Госдепартамента Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзГосударственный департамент США
 
 
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