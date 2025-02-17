На Западе обратились к США с требованием из-за России
Профессор Дизен призвал США наладить отношения с Россией
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицируя своих экономических партнеров. Европа — это вновь разделенный континент, охваченный войной, лишенный технологического суверенитета, переживающий экономический спад и чрезмерно зависящий от гораздо более могущественных США. Идеология создает удобный пузырь, но это не спасет Европу", — написал он.
На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.
В свою очередь, Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.