https://ria.ru/20250217/ssha-1999844258.html

На Западе обратились к США с требованием из-за России

На Западе обратились к США с требованием из-за России - РИА Новости, 17.02.2025

На Западе обратились к США с требованием из-за России

США следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:06:00+03:00

2025-02-17T15:06:00+03:00

2025-02-17T15:06:00+03:00

в мире

сша

европа

россия

азия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad8b70892fc45fbf39e5d6015153e41.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицируя своих экономических партнеров. Европа — это вновь разделенный континент, охваченный войной, лишенный технологического суверенитета, переживающий экономический спад и чрезмерно зависящий от гораздо более могущественных США. Идеология создает удобный пузырь, но это не спасет Европу", — написал он.На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.В свою очередь, Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

сша

европа

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, россия, азия, евросоюз