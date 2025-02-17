Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к США с требованием из-за России - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ssha-1999844258.html
На Западе обратились к США с требованием из-за России
На Западе обратились к США с требованием из-за России - РИА Новости, 17.02.2025
На Западе обратились к США с требованием из-за России
США следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:06:00+03:00
2025-02-17T15:06:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
азия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad8b70892fc45fbf39e5d6015153e41.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицируя своих экономических партнеров. Европа — это вновь разделенный континент, охваченный войной, лишенный технологического суверенитета, переживающий экономический спад и чрезмерно зависящий от гораздо более могущественных США. Идеология создает удобный пузырь, но это не спасет Европу", — написал он.На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.В свою очередь, Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
сша
европа
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3f9281b873e1101d441347a3e1ce1354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, азия, евросоюз
В мире, США, Европа, Россия, Азия, Евросоюз
На Западе обратились к США с требованием из-за России

Профессор Дизен призвал США наладить отношения с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицируя своих экономических партнеров. Европа — это вновь разделенный континент, охваченный войной, лишенный технологического суверенитета, переживающий экономический спад и чрезмерно зависящий от гораздо более могущественных США. Идеология создает удобный пузырь, но это не спасет Европу", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Шок и трепет" Европы: в Мюнхене Америка объявила нам войну
08:00
На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.
Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
В свою очередь, Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу
14 февраля, 08:00
 
В миреСШАЕвропаРоссияАзияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала