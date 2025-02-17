СМИ рассказали, какое условие поставили Зеленскому для встречи с Вэнсом
РБК-Украина: для встречи с Вэнсом Киев должен был подписать сделку по минералам
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США ставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене - сначала Украина должна была подписать соглашение о добыче ископаемых, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Американская сторона изначально поставила условие: личная встреча Вэнса с Зеленским может состояться, только если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых ... В итоге это условие удалось снять, встреча состоялась и так, и, по оценке нескольких собеседников РБК-Украина, всю эту "проверку" украинская делегация в целом прошла", - сообщает агентство.
По утверждению неназванного представителя украинской делегации, чьи слова приводит агентство, "мы аккуратно показали нашим американским друзьям, что у нас тоже есть позиция".
"С этим соглашением они дали нам лимон, а наша задача - превратить его в лимонад", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.