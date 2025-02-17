https://ria.ru/20250217/ssha-1999764133.html

Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину

Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.02.2025

Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину

Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:19:00+03:00

2025-02-17T10:19:00+03:00

2025-02-17T10:43:00+03:00

в мире

украина

бразилия

россия

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии, сообщает журнал Economist. "Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай", - говорится в публикации. Отмечается, что эти силы будут расположены вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. "(Вице-президент США Джей Ди) Вэнс, предположительно, заявил европейцам, что силы, состоящие только их европейцев, будут менее эффективны в сдерживании", - указано в статье. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999752902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, бразилия, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)