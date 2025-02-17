https://ria.ru/20250217/ssha-1999764133.html
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину
Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:19:00+03:00
2025-02-17T10:19:00+03:00
2025-02-17T10:43:00+03:00
в мире
украина
бразилия
россия
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:2135:1202_1920x0_80_0_0_0cdd2c4a23f3cd61f75dcc4a11bae8f9.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии, сообщает журнал Economist. "Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай", - говорится в публикации. Отмечается, что эти силы будут расположены вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. "(Вице-президент США Джей Ди) Вэнс, предположительно, заявил европейцам, что силы, состоящие только их европейцев, будут менее эффективны в сдерживании", - указано в статье. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999752902.html
https://ria.ru/20250217/guardian-1999762086.html
украина
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_7ef3c3a6582a655fc2929219976805fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бразилия, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Бразилия, Россия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину
Economist: США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы