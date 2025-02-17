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Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
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10:19 17.02.2025 (обновлено: 10:43 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ssha-1999764133.html
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину
Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:19:00+03:00
2025-02-17T10:43:00+03:00
в мире
украина
бразилия
россия
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии, сообщает журнал Economist. "Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай", - говорится в публикации. Отмечается, что эти силы будут расположены вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. "(Вице-президент США Джей Ди) Вэнс, предположительно, заявил европейцам, что силы, состоящие только их европейцев, будут менее эффективны в сдерживании", - указано в статье. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999752902.html
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в мире, украина, бразилия, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Бразилия, Россия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину

Economist: США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американские чиновники предлагают в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии, сообщает журнал Economist.
"Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай", - говорится в публикации.
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Отмечается, что эти силы будут расположены вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны.
"(Вице-президент США Джей Ди) Вэнс, предположительно, заявил европейцам, что силы, состоящие только их европейцев, будут менее эффективны в сдерживании", - указано в статье.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаБразилияРоссияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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