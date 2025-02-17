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В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний - РИА Новости, 17.02.2025
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08:46 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ssha-1999751039.html
В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний
В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний - РИА Новости, 17.02.2025
В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний
Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:46:00+03:00
2025-02-17T08:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вивек рамасвами
илон маск
nbc
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в ведомстве. "Администрация Трампа в субботу сократила сотни сотрудников CDC, включая тех, кто ответственен за ключевые роли в общественном здравоохранении", - указывает телеканал. В частности, были уволены несколько десятков работников подразделения CDC, ответственного за подготовку к борьбе с эпидемиями. Представитель минздрава США заявил телеканалу, что сокращения в CDC были проведены в рамках более широких усилий новых властей США по снижению числа правительственных служащих. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом работает над указом об увольнении тысяч сотрудников министерства здравоохранения. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html
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в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Илон Маск, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний

NBC: в США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний

© AP Photo / J. David AkeЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / J. David Ake
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в ведомстве.
"Администрация Трампа в субботу сократила сотни сотрудников CDC, включая тех, кто ответственен за ключевые роли в общественном здравоохранении", - указывает телеканал.
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В частности, были уволены несколько десятков работников подразделения CDC, ответственного за подготовку к борьбе с эпидемиями.
Представитель минздрава США заявил телеканалу, что сокращения в CDC были проведены в рамках более широких усилий новых властей США по снижению числа правительственных служащих.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом работает над указом об увольнении тысяч сотрудников министерства здравоохранения.
Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреСШАДональд ТрампВивек РамасвамиИлон МаскNBCВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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