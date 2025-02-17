https://ria.ru/20250217/ssha-1999751039.html

В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний

В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний - РИА Новости, 17.02.2025

В США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний

Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:46:00+03:00

2025-02-17T08:46:00+03:00

2025-02-17T08:46:00+03:00

в мире

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дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

nbc

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в ведомстве. "Администрация Трампа в субботу сократила сотни сотрудников CDC, включая тех, кто ответственен за ключевые роли в общественном здравоохранении", - указывает телеканал. В частности, были уволены несколько десятков работников подразделения CDC, ответственного за подготовку к борьбе с эпидемиями. Представитель минздрава США заявил телеканалу, что сокращения в CDC были проведены в рамках более широких усилий новых властей США по снижению числа правительственных служащих. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом работает над указом об увольнении тысяч сотрудников министерства здравоохранения. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html

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в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады