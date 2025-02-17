https://ria.ru/20250217/ssha-1999746196.html

SpaceX проверит Вашингтонский центр управления воздушным движением

SpaceX проверит Вашингтонский центр управления воздушным движением - РИА Новости, 17.02.2025

SpaceX проверит Вашингтонский центр управления воздушным движением

Члены команды американской компании SpaceX в понедельник посетят Вашингтонский командный центр управления воздушным движением на фоне планов президента США... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:12:00+03:00

2025-02-17T07:12:00+03:00

2025-02-17T07:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Члены команды американской компании SpaceX в понедельник посетят Вашингтонский командный центр управления воздушным движением на фоне планов президента США Дональда Трампа реформировать авиационную систему после крупной авиакатастрофы в Вашингтоне, сообщил глава министерства транспорта США Шон Даффи. Как указал министр в публикации в соцсети Х, Трамп поручил главе ведомства создать новую систему управления воздушным движением мирового класса, "которая станет предметом зависти мира". По словам Даффи, для выполнения этой задачи ему нужны советы "самых блестящих умов Америки". "Завтра члены команды SpaceX (американского предпринимателя - ред.) Илона Маска посетят (Вашингтонский - ред.) командный центр управления воздушным движением в Вирджинии, чтобы своими глазами взглянуть на нынешнюю систему, узнать, что нравится и что не нравится авиадиспетчерам в нынешних инструментах, и продумать, как мы можем создать новую, лучшую, современную и более безопасную систему", - написал Даффи. Глава министерства транспорта США ранее на фоне двух авиакатастроф в США заявил, что некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны. В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

https://ria.ru/20250217/doge-1999744195.html

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в мире, сша, ссср, дональд трамп, илон маск, рональд рейган, spacex, american airlines