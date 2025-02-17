https://ria.ru/20250217/ssha-1999741631.html

СМИ раскрыли стратегию США по переговорам с Россией и Украиной

СМИ раскрыли стратегию США по переговорам с Россией и Украиной - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ раскрыли стратегию США по переговорам с Россией и Украиной

США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, а затем совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC со... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:42:00+03:00

2025-02-17T04:42:00+03:00

2025-02-17T14:40:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

nbc

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, а затем совместные переговоры с участием обеих сторон, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. "Два американских чиновника <...> сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", — говорится в сюжете телеканала.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.В воскресенье Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным, который, по его словам, хочет разрешить конфликт на Украине "быстро".

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, nbc