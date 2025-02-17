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Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742516.html
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое - РИА Новости, 17.02.2025
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое
Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:13:00+03:00
2025-02-17T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись северо-западней Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое. Там сейчас идут ожесточенные кровопролитные бои", - сказал Рогов. По его словам, российские войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продвигаются вперед. Минобороны РФ в январе сообщало, что российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250217/provokatsii-1999738661.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое

Рогов: ВС России вошли в село Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись северо-западней Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое. Там сейчас идут ожесточенные кровопролитные бои", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продвигаются вперед.
Минобороны РФ в январе сообщало, что российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Рогов заявил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля
03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир Рогов
 
 
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