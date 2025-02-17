https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742516.html

Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое

Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое - РИА Новости, 17.02.2025

Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое

Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:13:00+03:00

2025-02-17T05:13:00+03:00

2025-02-17T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись северо-западней Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое. Там сейчас идут ожесточенные кровопролитные бои", - сказал Рогов. По его словам, российские войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продвигаются вперед. Минобороны РФ в январе сообщало, что российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20250217/provokatsii-1999738661.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов