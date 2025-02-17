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Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое - РИА Новости, 17.02.2025
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое
Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:13:00+03:00
2025-02-17T05:13:00+03:00
2025-02-17T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начались ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись северо-западней Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое. Там сейчас идут ожесточенные кровопролитные бои", - сказал Рогов. По его словам, российские войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продвигаются вперед. Минобороны РФ в январе сообщало, что российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250217/provokatsii-1999738661.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов
Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое
Рогов: ВС России вошли в село Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта