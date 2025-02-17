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Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки - РИА Новости, 17.02.2025
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки
Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:07:00+03:00
2025-02-17T05:07:00+03:00
2025-02-17T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении. "Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне.
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"Ураганы" группировки "Восток" наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки.
Минобороны показало, как "Ураганы" группировки наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении.
2025-02-17T05:07
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки
Минобороны: бойцы "Востока" расширяют зону контроля у Великой Новосёлки