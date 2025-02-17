Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 17.02.2025 (обновлено: 08:11 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742138.html
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки - РИА Новости, 17.02.2025
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки
Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:07:00+03:00
2025-02-17T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999748489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_335a643b2cb7b8de0b6c1f8bfa7a32ae.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении. "Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне.
https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999736865.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ураганы" группировки "Восток" наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении
Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки. Минобороны показало, как "Ураганы" группировки наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении.
2025-02-17T05:07
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999748489_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eee5da37dfbcc5426abab149be2a78d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки

Минобороны: бойцы "Востока" расширяют зону контроля у Великой Новосёлки

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении.
"Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне.
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Харькове прогремели взрывы
02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала