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Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки

Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки - РИА Новости, 17.02.2025

Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки

Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:07:00+03:00

2025-02-17T05:07:00+03:00

2025-02-17T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении. "Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне.

https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999736865.html

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"Ураганы" группировки "Восток" наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки. Минобороны показало, как "Ураганы" группировки наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении. 2025-02-17T05:07 true PT1M36S

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)