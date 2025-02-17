https://ria.ru/20250217/spasenie-1999823880.html

Ученый предложил радикальный план для спасения планеты

Ученый предложил радикальный план для спасения планеты - РИА Новости, 17.02.2025

Ученый предложил радикальный план для спасения планеты

Детонация крупной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата, утверждает американский ученый из Технологического института города Рочестер... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:56:00+03:00

2025-02-17T13:56:00+03:00

2025-02-17T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Детонация крупной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата, утверждает американский ученый из Технологического института города Рочестер Эндрю Хаверли в исследовании, опубликованном на сервисе arXiv."Взрыв ядерного оружия мощностью в 81 гигатонну может привести к мировой катастрофе, если это сделать неправильно. И если просто закопать эту бомбу под базальтовой породой, то это приведет к такой же катастрофе. Между тем, глубокая вода хорошо поглощает ударные волны. Мы можем точно сказать, что если закопать ядерную боеголовку под километрами земли и километрами воды, то взрыв измельчит породу перед тем, как будет остановлен водой", — говорится в публикации.Хаверли предполагает, что измельчение базальтовой породы на дне Кергеленского плато с помощью ядерной боеголовки такой мощности приведет к ускорению процесса улавливания углекислого газа из атмосферы.По его мнению, создание бомбы такой мощности обойдется примерно в десять миллиардов долларов, но это будет гораздо выгоднее, чем нести убытки в размере сотен триллионов долларов из-за изменения климата.Представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо в прошлом году заявлял, что в год необходимо почти пять триллионов долларов для эффективной борьбы с изменением климата.* Организация, признанная в России нежелательной

https://ria.ru/20250216/laureat-1999645656.html

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юго-восточная азия, greenpeace, в мире, природа, климат, сша