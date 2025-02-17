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Ученый предложил радикальный план для спасения планеты - РИА Новости, 17.02.2025
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13:56 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/spasenie-1999823880.html
Ученый предложил радикальный план для спасения планеты
Ученый предложил радикальный план для спасения планеты - РИА Новости, 17.02.2025
Ученый предложил радикальный план для спасения планеты
Детонация крупной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата, утверждает американский ученый из Технологического института города Рочестер... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:56:00+03:00
2025-02-17T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Детонация крупной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата, утверждает американский ученый из Технологического института города Рочестер Эндрю Хаверли в исследовании, опубликованном на сервисе arXiv."Взрыв ядерного оружия мощностью в 81 гигатонну может привести к мировой катастрофе, если это сделать неправильно. И если просто закопать эту бомбу под базальтовой породой, то это приведет к такой же катастрофе. Между тем, глубокая вода хорошо поглощает ударные волны. Мы можем точно сказать, что если закопать ядерную боеголовку под километрами земли и километрами воды, то взрыв измельчит породу перед тем, как будет остановлен водой", — говорится в публикации.Хаверли предполагает, что измельчение базальтовой породы на дне Кергеленского плато с помощью ядерной боеголовки такой мощности приведет к ускорению процесса улавливания углекислого газа из атмосферы.По его мнению, создание бомбы такой мощности обойдется примерно в десять миллиардов долларов, но это будет гораздо выгоднее, чем нести убытки в размере сотен триллионов долларов из-за изменения климата.Представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо в прошлом году заявлял, что в год необходимо почти пять триллионов долларов для эффективной борьбы с изменением климата.* Организация, признанная в России нежелательной
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юго-восточная азия, greenpeace, в мире, природа, климат, сша
Юго-Восточная Азия, Greenpeace, В мире, природа, Климат, США
Ученый предложил радикальный план для спасения планеты

Ученый Хаверли предложил детонировать ядерную мегабомбу для спасения природы

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Детонация крупной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата, утверждает американский ученый из Технологического института города Рочестер Эндрю Хаверли в исследовании, опубликованном на сервисе arXiv.
«
"Взрыв ядерного оружия мощностью в 81 гигатонну может привести к мировой катастрофе, если это сделать неправильно. И если просто закопать эту бомбу под базальтовой породой, то это приведет к такой же катастрофе. Между тем, глубокая вода хорошо поглощает ударные волны. Мы можем точно сказать, что если закопать ядерную боеголовку под километрами земли и километрами воды, то взрыв измельчит породу перед тем, как будет остановлен водой", — говорится в публикации.
Хаверли предполагает, что измельчение базальтовой породы на дне Кергеленского плато с помощью ядерной боеголовки такой мощности приведет к ускорению процесса улавливания углекислого газа из атмосферы.
По его мнению, создание бомбы такой мощности обойдется примерно в десять миллиардов долларов, но это будет гораздо выгоднее, чем нести убытки в размере сотен триллионов долларов из-за изменения климата.
Представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо в прошлом году заявлял, что в год необходимо почти пять триллионов долларов для эффективной борьбы с изменением климата.
* Организация, признанная в России нежелательной
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