Ученый предложил радикальный план для спасения планеты
Ученый Хаверли предложил детонировать ядерную мегабомбу для спасения природы
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Детонация крупной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата, утверждает американский ученый из Технологического института города Рочестер Эндрю Хаверли в исследовании, опубликованном на сервисе arXiv.
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"Взрыв ядерного оружия мощностью в 81 гигатонну может привести к мировой катастрофе, если это сделать неправильно. И если просто закопать эту бомбу под базальтовой породой, то это приведет к такой же катастрофе. Между тем, глубокая вода хорошо поглощает ударные волны. Мы можем точно сказать, что если закопать ядерную боеголовку под километрами земли и километрами воды, то взрыв измельчит породу перед тем, как будет остановлен водой", — говорится в публикации.
Хаверли предполагает, что измельчение базальтовой породы на дне Кергеленского плато с помощью ядерной боеголовки такой мощности приведет к ускорению процесса улавливания углекислого газа из атмосферы.
По его мнению, создание бомбы такой мощности обойдется примерно в десять миллиардов долларов, но это будет гораздо выгоднее, чем нести убытки в размере сотен триллионов долларов из-за изменения климата.
Представитель Greenpeace* в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо в прошлом году заявлял, что в год необходимо почти пять триллионов долларов для эффективной борьбы с изменением климата.
* Организация, признанная в России нежелательной