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Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах - РИА Новости, 17.02.2025
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14:07 17.02.2025 (обновлено: 14:27 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/solodov-1999826947.html
Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах
Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах - РИА Новости, 17.02.2025
Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах
Президент России Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Камчатского края Владимира Солодова идти на сентябрьские выборы главы региона,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:07:00+03:00
2025-02-17T14:27:00+03:00
политика
камчатский край
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Камчатского края Владимира Солодова идти на сентябрьские выборы главы региона, пожелав ему удачи.Солодов в ходе встречи с президентом попросил поддержать его намерение пойти на второй губернаторский срок, отметив, что в регионе еще многое предстоит сделать и "довести до результата"."В целом, у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи", - сказал Путин губернатору.Глава государства добавил, что главной является поддержка жителей.
https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999386101.html
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политика, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия
Политика, Камчатский край, Владимир Путин, Владимир Солодов, Россия
Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах

Путин пожелал удачи Солодову, намеренному идти на выборы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 февраля 2025
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 февраля 2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Камчатского края Владимира Солодова идти на сентябрьские выборы главы региона, пожелав ему удачи.
Солодов в ходе встречи с президентом попросил поддержать его намерение пойти на второй губернаторский срок, отметив, что в регионе еще многое предстоит сделать и "довести до результата".
"В целом, у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи", - сказал Путин губернатору.
Глава государства добавил, что главной является поддержка жителей.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Путин пожелал удачи Развожаеву на выборах
14 февраля, 14:09
 
ПолитикаКамчатский крайВладимир ПутинВладимир СолодовРоссия
 
 
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