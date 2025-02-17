https://ria.ru/20250217/solodov-1999826947.html

Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах

Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах - РИА Новости, 17.02.2025

Путин пожелал губернатору Камчатского края удачи на выборах

Президент России Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Камчатского края Владимира Солодова идти на сентябрьские выборы главы региона,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:07:00+03:00

2025-02-17T14:07:00+03:00

2025-02-17T14:27:00+03:00

политика

камчатский край

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Камчатского края Владимира Солодова идти на сентябрьские выборы главы региона, пожелав ему удачи.Солодов в ходе встречи с президентом попросил поддержать его намерение пойти на второй губернаторский срок, отметив, что в регионе еще многое предстоит сделать и "довести до результата"."В целом, у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи", - сказал Путин губернатору.Глава государства добавил, что главной является поддержка жителей.

https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999386101.html

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политика, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия