https://ria.ru/20250217/soglashenie-1999827432.html
Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года
Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года - РИА Новости, 17.02.2025
Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года
Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, подписание ожидается в середине года,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:08:00+03:00
2025-02-17T14:08:00+03:00
2025-02-17T14:09:00+03:00
экономика
евразийский экономический союз
оаэ
россия
индонезия
денис мантуров
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, подписание ожидается в середине года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Соглашение полностью всеми странами-участниками ЕАЭС согласовано. Сейчас проходят внутригосударственные процедуры, и в середине года можно будет уже подписываться", - ответил Мантуров на вопрос о том, когда планируется подписать соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли.В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году.Решение о начале переговоров о ЗСТ с ОАЭ было принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За 2023 и 2024 годы состоялось четыре переговорных раунда.
https://ria.ru/20241217/torgovlya-1989638361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евразийский экономический союз, оаэ, россия, индонезия, денис мантуров, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Евразийский экономический союз, ОАЭ, Россия, Индонезия, Денис Мантуров, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года
Мантуров сообщил, что соглашение о ЗСТ с ОАЭ согласовали все страны ЕАЭС