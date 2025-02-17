https://ria.ru/20250217/soglashenie-1999827432.html

Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года

Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года - РИА Новости, 17.02.2025

Соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли подпишут в середине 2025 года

Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, подписание ожидается в середине года,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:08:00+03:00

2025-02-17T14:08:00+03:00

2025-02-17T14:09:00+03:00

экономика

евразийский экономический союз

оаэ

россия

индонезия

денис мантуров

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, подписание ожидается в середине года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Соглашение полностью всеми странами-участниками ЕАЭС согласовано. Сейчас проходят внутригосударственные процедуры, и в середине года можно будет уже подписываться", - ответил Мантуров на вопрос о том, когда планируется подписать соглашение с ОАЭ о зоне свободной торговли.В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году.Решение о начале переговоров о ЗСТ с ОАЭ было принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За 2023 и 2024 годы состоялось четыре переговорных раунда.

https://ria.ru/20241217/torgovlya-1989638361.html

оаэ

россия

индонезия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, евразийский экономический союз, оаэ, россия, индонезия, денис мантуров, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)