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В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак - РИА Новости, 17.02.2025
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16:28 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sobaki-1999859359.html
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак - РИА Новости, 17.02.2025
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак
Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:28:00+03:00
2025-02-17T16:28:00+03:00
общество
новгородская область
животные
домашние животные
собаки
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона. Новый порядок регистрации домашних собак был утвержден постановлением правительства региона. С 1 сентября 2024 все владельцы собак старше трёх месяцев должны регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе. В течение полугода регистрация была добровольной и осуществлялась через государственные районные ветеринарные станции и портал "Госуслуги". "До 1 марта необходимо зарегистрировать своего питомца в региональной базе! После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения", - говорится в сообщении. Регистрация бесплатна, но для её прохождения собака должна быть промаркирована электронным чипом. Услуга введения чипа в ветклиниках платная. Как раннее сообщалось, новшество позволит найти владельца собаки, если она потеряется. С другой стороны, хозяев, которые регулярно отпускают своих животных на самовыгул, можно будет выявить и привлечь к ответственности. Это позволит уменьшить количество нападений собак на людей.
https://ria.ru/20241218/sobaki-1989824833.html
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общество, новгородская область, животные, домашние животные, собаки
Общество, Новгородская область, Животные, домашние животные, Собаки
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак

В Новгородской области хозяевам незарегистрированных собак с марта грозят штрафы

© Depositphotos.com / nejronСобака на поводке
Собака на поводке - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Depositphotos.com / nejron
Собака на поводке. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона.
Новый порядок регистрации домашних собак был утвержден постановлением правительства региона. С 1 сентября 2024 все владельцы собак старше трёх месяцев должны регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе. В течение полугода регистрация была добровольной и осуществлялась через государственные районные ветеринарные станции и портал "Госуслуги".
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"До 1 марта необходимо зарегистрировать своего питомца в региональной базе! После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения", - говорится в сообщении.
Регистрация бесплатна, но для её прохождения собака должна быть промаркирована электронным чипом. Услуга введения чипа в ветклиниках платная.
Как раннее сообщалось, новшество позволит найти владельца собаки, если она потеряется. С другой стороны, хозяев, которые регулярно отпускают своих животных на самовыгул, можно будет выявить и привлечь к ответственности. Это позволит уменьшить количество нападений собак на людей.
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ОбществоНовгородская областьЖивотныедомашние животныеСобаки
 
 
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