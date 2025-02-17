https://ria.ru/20250217/sobaki-1999859359.html

В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак

В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак - РИА Новости, 17.02.2025

В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак

Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:28:00+03:00

2025-02-17T16:28:00+03:00

2025-02-17T16:28:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона. Новый порядок регистрации домашних собак был утвержден постановлением правительства региона. С 1 сентября 2024 все владельцы собак старше трёх месяцев должны регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе. В течение полугода регистрация была добровольной и осуществлялась через государственные районные ветеринарные станции и портал "Госуслуги". "До 1 марта необходимо зарегистрировать своего питомца в региональной базе! После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения", - говорится в сообщении. Регистрация бесплатна, но для её прохождения собака должна быть промаркирована электронным чипом. Услуга введения чипа в ветклиниках платная. Как раннее сообщалось, новшество позволит найти владельца собаки, если она потеряется. С другой стороны, хозяев, которые регулярно отпускают своих животных на самовыгул, можно будет выявить и привлечь к ответственности. Это позволит уменьшить количество нападений собак на людей.

https://ria.ru/20241218/sobaki-1989824833.html

https://ria.ru/20250115/bashkiriya-1993798365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новгородская область, животные, домашние животные, собаки