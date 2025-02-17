https://ria.ru/20250217/sobaki-1999859359.html
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак - РИА Новости, 17.02.2025
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак
Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:28:00+03:00
2025-02-17T16:28:00+03:00
2025-02-17T16:28:00+03:00
общество
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона. Новый порядок регистрации домашних собак был утвержден постановлением правительства региона. С 1 сентября 2024 все владельцы собак старше трёх месяцев должны регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе. В течение полугода регистрация была добровольной и осуществлялась через государственные районные ветеринарные станции и портал "Госуслуги". "До 1 марта необходимо зарегистрировать своего питомца в региональной базе! После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения", - говорится в сообщении. Регистрация бесплатна, но для её прохождения собака должна быть промаркирована электронным чипом. Услуга введения чипа в ветклиниках платная. Как раннее сообщалось, новшество позволит найти владельца собаки, если она потеряется. С другой стороны, хозяев, которые регулярно отпускают своих животных на самовыгул, можно будет выявить и привлечь к ответственности. Это позволит уменьшить количество нападений собак на людей.
https://ria.ru/20241218/sobaki-1989824833.html
https://ria.ru/20250115/bashkiriya-1993798365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, животные, домашние животные, собаки
Общество, Новгородская область, Животные, домашние животные, Собаки
В Новгородской области вводят штрафы для хозяев незарегистрированных собак
В Новгородской области хозяевам незарегистрированных собак с марта грозят штрафы
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Хозяевам незарегистрированных собак в Новгородской области с 1 марта грозят штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщает комитет ветеринарии региона.
Новый порядок регистрации домашних собак был утвержден постановлением правительства региона. С 1 сентября 2024 все владельцы собак старше трёх месяцев должны регистрировать своих питомцев в региональной электронной базе. В течение полугода регистрация была добровольной и осуществлялась через государственные районные ветеринарные станции и портал "Госуслуги".
«
"До 1 марта необходимо зарегистрировать своего питомца в региональной базе! После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от неё, областным законом предусмотрены штрафные санкции: от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый случай выявления нарушения", - говорится в сообщении.
Регистрация бесплатна, но для её прохождения собака должна быть промаркирована электронным чипом. Услуга введения чипа в ветклиниках платная.
Как раннее сообщалось, новшество позволит найти владельца собаки, если она потеряется. С другой стороны, хозяев, которые регулярно отпускают своих животных на самовыгул, можно будет выявить и привлечь к ответственности. Это позволит уменьшить количество нападений собак на людей.