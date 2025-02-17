https://ria.ru/20250217/sk-1999820223.html

СК расследует обстоятельства атаки БПЛА ВСУ на Славянск-на-Кубани

СК расследует обстоятельства атаки БПЛА ВСУ на Славянск-на-Кубани - РИА Новости, 17.02.2025

СК расследует обстоятельства атаки БПЛА ВСУ на Славянск-на-Кубани

Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки украинского БПЛА по Славянску-на-Кубани, где пострадала четырехлетняя девочка, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:41:00+03:00

2025-02-17T13:41:00+03:00

2025-02-17T13:41:00+03:00

происшествия

славянск-на-кубани

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки украинского БПЛА по Славянску-на-Кубани, где пострадала четырехлетняя девочка, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей Белгородской области, ДНР и Краснодарского края... В Краснодарском крае в Славянске-на-Кубани в результате атаки украинского беспилотника ранена четырехлетняя девочка, кроме того, в поселке Ильском пострадала женщина", - говорится в сообщении. Отмечается, что СК установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений. В воскресенье вечером губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу. Жизни девочки ничего не угрожает, сообщил сегодня глава Славянского района Роман Синяговский.

https://ria.ru/20250215/obstrel-1999543481.html

славянск-на-кубани

россия

краснодарский край

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происшествия, славянск-на-кубани, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф)