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В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком
В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком - РИА Новости, 17.02.2025
В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком
Молодая красноярка погибла в ванне с кипятком, тело женщины нашел её сожитель, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:06:00+03:00
2025-02-17T10:06:00+03:00
2025-02-17T10:06:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Молодая красноярка погибла в ванне с кипятком, тело женщины нашел её сожитель, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении. По данным следствия, в квартире проживала женщина и ее сожитель. В ночь на 9 февраля мужчина обнаружил свою партнершу в ванне, наполненной горячей водой, без признаков жизни. Уточняется, что сожители употребляли наркотики. При осмотре квартиры следователи обнаружили, предположительно, наркотическое вещество. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти женщины. Ачинским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка.
https://ria.ru/20250204/rebenok-1997236031.html
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происшествия, россия, красноярский край, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Ачинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком
СК: в Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком