https://ria.ru/20250217/sk-1999761206.html

В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком

В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком - РИА Новости, 17.02.2025

В Красноярском крае девушка погибла в ванне с кипятком

Молодая красноярка погибла в ванне с кипятком, тело женщины нашел её сожитель, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:06:00+03:00

2025-02-17T10:06:00+03:00

2025-02-17T10:06:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

ачинск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Молодая красноярка погибла в ванне с кипятком, тело женщины нашел её сожитель, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении. По данным следствия, в квартире проживала женщина и ее сожитель. В ночь на 9 февраля мужчина обнаружил свою партнершу в ванне, наполненной горячей водой, без признаков жизни. Уточняется, что сожители употребляли наркотики. При осмотре квартиры следователи обнаружили, предположительно, наркотическое вещество. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти женщины. Ачинским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка.

https://ria.ru/20250204/rebenok-1997236031.html

https://ria.ru/20240922/telo-1974103578.html

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происшествия, россия, красноярский край, ачинск, следственный комитет россии (ск рф)