https://ria.ru/20250217/shtraf-1999847739.html
Лидер группы "Ногу свело!" получил первый иноагентский штраф
Лидер группы "Ногу свело!" получил первый иноагентский штраф - РИА Новости, 17.02.2025
Лидер группы "Ногу свело!" получил первый иноагентский штраф
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Покровскому* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Это первый протокол, составленный на музыканта за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы. Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов. Несколько лет назад Покровский* переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Лидер группы "Ногу свело!" получил первый иноагентский штраф
Лидера "Ногу свело!" Покровского оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Покровскому* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Это первый протокол, составленный на музыканта за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.