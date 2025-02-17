В Италии раскрыли, как Россия шокировала Запад
L’Antidiplomatico: Европа потерпела сокрушительное поражение от России
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Несмотря на то что специальная военная операция на Украине еще не окончена, Россия уже нанесла сокрушительное поражение европейским странам, которым остается только принять свое плачевное положение, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
"Втянув страны и народы Европы в самоубийственную войну чужими руками, в которой Европа могла потерять все: от геополитической значимости до импорта стратегических ресурсов, от внешней торговли до самых элементарных демократических достижений и либеральных иллюзий, европейские лидеры поражены: они проиграли по всем статьям", — говорится в публикации.
По данным издания, Европа не только не смогла добиться ни одной из своих целей в слепом рвении победить Россию, но и сама не заметила, как перестала играть по своим же правилам.
"Результатом станут похороны так называемого международного порядка, основанного на правилах, то есть либерального международного порядка", — пишет издание.
При этом, отмечает автор, на фоне начавшихся разговоров о необходимости прекращения конфликта на Украине и ужесточившейся риторики Белого дома по отношению к Европе страны ЕС сами не понимают, какой вариант развития событий был бы для них наиболее предпочтительным.
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"Непонятно, плачут ли они (страны ЕС. — Прим. ред.) больше из-за поражения или из-за потери своего хозяина (в лице США. — Прим. ред.)", — сыронизировал он.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали его молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.