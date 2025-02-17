https://ria.ru/20250217/shkola-1999917088.html

В Курской области школа попала под украинский обстрел

В Курской области школа попала под украинский обстрел - РИА Новости, 17.02.2025

В Курской области школа попала под украинский обстрел

Школа в селе Крупец Рыльского района Курской области попала под удар ВСУ, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:56:00+03:00

2025-02-17T19:56:00+03:00

2025-02-17T20:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

россия

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КУРСК, 17 фев — РИА Новости. Школа в селе Крупец Рыльского района Курской области попала под удар ВСУ, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ снова атакуют мирную инфраструктуру. Сегодня под удар нацистов попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон. По предварительным данным, пострадавших и раненых нет. Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение", — написал он. Хинштейн добавил, что удары украинских войск по мирным домам, школам, храмам и больницам демонстрируют бесчеловечность киевского режима. "Все эти преступления не должны оставаться безнаказанными!" — заключил врио губернатора.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 310 военнослужащих и 369 танков.

https://ria.ru/20250217/kursk-1999811108.html

https://ria.ru/20250217/vsu-1999814887.html

рыльский район

курская область

россия

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рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия