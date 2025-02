https://ria.ru/20250217/sdelka-1999779682.html

Economist: Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по ресурсам Украины

2025-02-17T11:26:00+03:00

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины, пишет журнал The Economist. Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Соединенных Штатов к полезным ископаемым на Украине. Как отмечает The Economist, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум. "В предложении содержалось требование минеральных богатств <...> (Украины. — Прим. ред.) в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться", — говорится в сообщении журнала, который ссылается на источники. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом Зеленский заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

