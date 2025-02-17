https://ria.ru/20250217/samolet-1999740212.html
Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из Калининграда в Египет
Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из Калининграда в Египет - РИА Новости, 17.02.2025
Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из Калининграда в Египет
Самолет, ранее вынужденно севший в польской Познани, вылетел из Калининграда в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:02:00+03:00
2025-02-17T04:02:00+03:00
2025-02-17T04:02:00+03:00
калининград
шарм-эш-шейх
познань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a321
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самолет, ранее вынужденно севший в польской Познани, вылетел из Калининграда в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, выполняющий рейс LMU-682, в 02.00 мск вылетел из аэропорта "Храброво" (Калининград) и взял курс на Египет (Шарм-эш-Шейх). На борту самолета находятся 212 пассажиров", - написал он в Telegram-канале. Кореняко, ссылаясь на аэропорт "Храброво", добавил, что пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице и обеспечены в полном объеме услугами в соответствии с федеральными авиаправилами. "Рейс был задержан более чем на сутки по причине позднего прибытия воздушного судна, совершавшего рейс LMU-681 (Шарм-эш-Шейх – Калининград), и необходимости планового отдыха экипажа (в интересах безопасности полетов) в соответствии с режимом его работы", - добавил он. Кроме того, чтобы сократить время задержки, Росавиация провела консультации с AlMasria Universal Airlines, после чего египетский перевозчик направил в Калининград резервный экипаж. Как ранее сообщали в пресс-службе аэропорта "Храброво", из-за сильного снегопада в Калининграде, самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria UJ681 с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха ушел на запасной аэродром в польском городе Познань. Такое решение принял командир воздушного судна. Согласно онлайн-табло аэропорта "Храброво", самолет из Познани приземлился в Калининграде в 11.45 (12.45 мск).
https://ria.ru/20250214/aeroport-1999402959.html
https://ria.ru/20250214/samolet-1999312905.html
калининград
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калининград, шарм-эш-шейх, познань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a321
Калининград, Шарм-эш-Шейх, Познань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A321
Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из Калининграда в Египет
Самолет, вынужденно севший в Познани, вылетел из Калининграда в Шарм-эш-Шейх