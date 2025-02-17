https://ria.ru/20250217/sammit-1999932769.html

Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине

Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине

Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:56:00+03:00

2025-02-17T21:56:00+03:00

2025-02-17T22:52:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания мероприятия, его выступление транслировала канцелярия в соцсети Х."Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", — сказал он. Премьер-министр отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса."Для меня важно, и я могу это публично подтвердить, что все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество. От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", — добавил Туск.По инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В ней приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что это не саммит, а встреча лидеров некоторых стран ЕС.Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.

https://ria.ru/20250217/parizh-1999927991.html

https://ria.ru/20250217/siyyarto-1999783668.html

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