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Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 17.02.2025 (обновлено: 22:52 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/sammit-1999932769.html
Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине
Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине
Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:56:00+03:00
2025-02-17T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
париж
украина
польша
дональд туск
радослав сикорский
евросоюз
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ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания мероприятия, его выступление транслировала канцелярия в соцсети Х."Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", — сказал он. Премьер-министр отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса."Для меня важно, и я могу это публично подтвердить, что все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество. От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", — добавил Туск.По инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В ней приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что это не саммит, а встреча лидеров некоторых стран ЕС.Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.
https://ria.ru/20250217/parizh-1999927991.html
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в мире, париж, украина, польша, дональд туск, радослав сикорский, евросоюз, петр павел, мюнхенская конференция по безопасности, россия, франция, владимир путин, дональд трамп, нато, евросовет, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Украина, Польша, Дональд Туск, Радослав Сикорский, Евросоюз, Петр Павел, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия, Франция, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Евросовет, Еврокомиссия
Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже по Украине

Туск: экстренный саммит ЕС в Париже не принял никаких решений по Украине

© AP Photo / Michal DyjukДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял никаких решений по Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания мероприятия, его выступление транслировала канцелярия в соцсети Х.
"Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения", — сказал он.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Слуцкий заявил о провале саммита в Париже по Украине
Вчера, 21:03
Премьер-министр отметил, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.
"Для меня важно, и я могу это публично подтвердить, что все без исключения участники признали, что нужно тесное сотрудничество. От всех участников встречи я услышал, что в интересах всей Европы как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников", — добавил Туск.
По инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В ней приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
При этом президент Чехии Петр Павел сообщал, что это не саммит, а встреча лидеров некоторых стран ЕС.
Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПарижУкраинаПольшаДональд ТускРадослав СикорскийЕвросоюзПетр ПавелМюнхенская конференция по безопасностиРоссияФранцияВладимир ПутинДональд ТрампНАТОЕвросоветЕврокомиссия
 
 
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