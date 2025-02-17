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СК раскрыл новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары - РИА Новости, 17.02.2025
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17:54 17.02.2025 (обновлено: 18:07 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/samara-1999891711.html
СК раскрыл новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары
СК раскрыл новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары - РИА Новости, 17.02.2025
СК раскрыл новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:54:00+03:00
2025-02-17T18:07:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
виктор тархов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Также следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в настоящее время продолжаются следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения.Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержал внучку и снимал для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи.При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.Обвиняемая отказалась давать показания. Следователи также проверяют версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
https://ria.ru/20250217/mer-1999890893.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары получила причитавшиеся ему дивиденды

© СК РоссииКадр видео с внучкой экс-мэра Самары
Кадр видео с внучкой экс-мэра Самары - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© СК России
Кадр видео с внучкой экс-мэра Самары
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Также следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что в настоящее время продолжаются следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения.
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
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Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержал внучку и снимал для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи.
При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.
Обвиняемая отказалась давать показания. Следователи также проверяют версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
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ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьВиктор ТарховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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