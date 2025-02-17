https://ria.ru/20250217/samara-1999793749.html

Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары - РИА Новости, 17.02.2025

Суд рассмотрит жалобу на арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

Самарский областной суд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу на арест Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:21:00+03:00

2025-02-17T12:21:00+03:00

2025-02-17T12:21:00+03:00

происшествия

самара

россия

самарская область

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Самарский областной суд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу на арест Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Поступила (апелляционная жалоба - ред.), назначена на завтра", - сообщила собеседница агентства. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержал внучку и снимал для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Обвиняемая отказалась давать показания. Следователи также проверяют версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.

https://ria.ru/20250211/mer-1998724146.html

https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html

самара

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происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)