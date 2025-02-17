Рейтинг@Mail.ru
Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 17.02.2025 (обновлено: 10:12 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/saldo-1999759556.html
Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине
Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что гадать о сроках окончания СВО не стоит, но уже есть серьёзная заявка на мирное разрешение военного... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:59:00+03:00
2025-02-17T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
владимир путин
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09f4f3de470116205a58b0788b4dcf77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что гадать о сроках окончания СВО не стоит, но уже есть серьёзная заявка на мирное разрешение военного конфликта. "Я не хочу гадать о сроках. Это дело экспертов в студиях. Могу лишь сказать, что заявка лидеров двух ведущих мировых держав (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа – ред.) на мирное разрешение конфликта есть, и она очень серьёзная. Будем надеться, что здоровые силы мировой политики победят те ненормальные и саморазрушительные тенденции, которые сформировались в ней за последние 10-20 лет", - сказал Сальдо РИА Новости, отвечая на вопрос о шансах завершения военного конфликта в этом году. При этом, по его мнению, наступает исторический момент, когда политическая наглость Владимира Зеленского и его крикливой клике уже утомила всех их так называемых западных союзников и перестаёт работать. "На практике им придётся признать политические реалии, хотя показывать своё демонстративное несогласие они какое-то время ещё будут", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999745834.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4f8ead4cfa4224e2dd18603d48140d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, владимир путин, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине

Сальдо сообщил о серьезной заявке на мирное разрешение конфликта на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что гадать о сроках окончания СВО не стоит, но уже есть серьёзная заявка на мирное разрешение военного конфликта.
"Я не хочу гадать о сроках. Это дело экспертов в студиях. Могу лишь сказать, что заявка лидеров двух ведущих мировых держав (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа – ред.) на мирное разрешение конфликта есть, и она очень серьёзная. Будем надеться, что здоровые силы мировой политики победят те ненормальные и саморазрушительные тенденции, которые сформировались в ней за последние 10-20 лет", - сказал Сальдо РИА Новости, отвечая на вопрос о шансах завершения военного конфликта в этом году.
При этом, по его мнению, наступает исторический момент, когда политическая наглость Владимира Зеленского и его крикливой клике уже утомила всех их так называемых западных союзников и перестаёт работать.
"На практике им придётся признать политические реалии, хотя показывать своё демонстративное несогласие они какое-то время ещё будут", - сказал губернатор.
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В США объявили о завершении конфликта на Украине
06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВладимир ПутинДональд ТрампУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала