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Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине

Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Сальдо оценил шансы на мирное разрешение конфликта на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что гадать о сроках окончания СВО не стоит, но уже есть серьёзная заявка на мирное разрешение военного... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:59:00+03:00

2025-02-17T09:59:00+03:00

2025-02-17T10:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что гадать о сроках окончания СВО не стоит, но уже есть серьёзная заявка на мирное разрешение военного конфликта. "Я не хочу гадать о сроках. Это дело экспертов в студиях. Могу лишь сказать, что заявка лидеров двух ведущих мировых держав (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа – ред.) на мирное разрешение конфликта есть, и она очень серьёзная. Будем надеться, что здоровые силы мировой политики победят те ненормальные и саморазрушительные тенденции, которые сформировались в ней за последние 10-20 лет", - сказал Сальдо РИА Новости, отвечая на вопрос о шансах завершения военного конфликта в этом году. При этом, по его мнению, наступает исторический момент, когда политическая наглость Владимира Зеленского и его крикливой клике уже утомила всех их так называемых западных союзников и перестаёт работать. "На практике им придётся признать политические реалии, хотя показывать своё демонстративное несогласие они какое-то время ещё будут", - сказал губернатор.

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владимир сальдо, владимир путин, дональд трамп, украина