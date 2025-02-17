https://ria.ru/20250217/sakhalin-1999745378.html

Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина

Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина - РИА Новости, 17.02.2025

Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина

Опасность схода лавин прогнозируется во вторник и среду в четырех районах Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:45:00+03:00

2025-02-17T06:45:00+03:00

2025-02-17T06:45:00+03:00

происшествия

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холмская

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Опасность схода лавин прогнозируется во вторник и среду в четырех районах Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. По информации противолавинного центра сахалинского управления Росгидромета, лавиноопасно 18-19 февраля на территории Невельского, Холмского, Томаринского и Смирныховского районов. "В администрации муниципальных округов и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС России по Сахалинской области. Обстановка по лавинной опасности находится на постоянном контроле регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20250129/poezd-1996033953.html

россия

сахалин

холмская

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происшествия, россия, сахалин, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр