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Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина - РИА Новости, 17.02.2025
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06:45 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sakhalin-1999745378.html
Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина
Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина - РИА Новости, 17.02.2025
Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина
Опасность схода лавин прогнозируется во вторник и среду в четырех районах Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:45:00+03:00
2025-02-17T06:45:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Опасность схода лавин прогнозируется во вторник и среду в четырех районах Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. По информации противолавинного центра сахалинского управления Росгидромета, лавиноопасно 18-19 февраля на территории Невельского, Холмского, Томаринского и Смирныховского районов. "В администрации муниципальных округов и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС России по Сахалинской области. Обстановка по лавинной опасности находится на постоянном контроле регионального главка МЧС.
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россия
сахалин
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происшествия, россия, сахалин, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Россия, Сахалин, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Спасатели предупредили о лавинной опасности в четырех районах Сахалина

МЧС: в четырех районах Сахалина прогнозируется опасность схода лавин

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкЛюди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска
Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Люди в заметенном после мощного циклона дворе Южно-Сахалинска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Опасность схода лавин прогнозируется во вторник и среду в четырех районах Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.
По информации противолавинного центра сахалинского управления Росгидромета, лавиноопасно 18-19 февраля на территории Невельского, Холмского, Томаринского и Смирныховского районов.
"В администрации муниципальных округов и соответствующим службам были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, находятся в состоянии готовности к реагированию", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС России по Сахалинской области.
Обстановка по лавинной опасности находится на постоянном контроле регионального главка МЧС.
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ПроисшествияРоссияСахалинХолмскаяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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