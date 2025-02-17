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В Тверской области сотрудника филиала РЖД заподозрили во взятке - РИА Новости, 17.02.2025
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15:20 17.02.2025 (обновлено: 15:21 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/rzhd-1999846754.html
В Тверской области сотрудника филиала РЖД заподозрили во взятке
В Тверской области сотрудника филиала РЖД заподозрили во взятке - РИА Новости, 17.02.2025
В Тверской области сотрудника филиала РЖД заподозрили во взятке
Тверские следователи подозревают в получении взятки в 1,8 миллиона рублей главного инженера Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:20:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Тверские следователи подозревают в получении взятки в 1,8 миллиона рублей главного инженера Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ), являющейся филиалом РЖД, сообщило СУСК по Тверской области. Как ранее в понедельник сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, сотрудника филиала РЖД задержали в Тверской области по делу о получении взятки в особо крупном размере от местной фирмы. Суд в Твери продлил ему срок задержания на 72 часа. "По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО "РЖД" получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что мероприятия, позволившие задержать подозреваемого, проведены по материалам УФСБ России по Тверской области. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале отметила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
https://ria.ru/20250215/rosaviatsija-1999525052.html
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происшествия, россия, тверь, ржд
Происшествия, Россия, Тверь, РЖД
В Тверской области сотрудника филиала РЖД заподозрили во взятке

СК: в Тверской области сотрудника филиала РЖД заподозрили во взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Тверские следователи подозревают в получении взятки в 1,8 миллиона рублей главного инженера Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ), являющейся филиалом РЖД, сообщило СУСК по Тверской области.
Как ранее в понедельник сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, сотрудника филиала РЖД задержали в Тверской области по делу о получении взятки в особо крупном размере от местной фирмы. Суд в Твери продлил ему срок задержания на 72 часа.
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"По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО "РЖД" получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что мероприятия, позволившие задержать подозреваемого, проведены по материалам УФСБ России по Тверской области. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале отметила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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