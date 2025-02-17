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Что будет с рублем в ближайшие две недели

Что будет с рублем в ближайшие две недели - РИА Новости, 17.02.2025

Что будет с рублем в ближайшие две недели

Российская экономика бурно отреагировала на диалог Трампа и Путина. В рост пошли не только акции отечественных предприятий, но и, вопреки ожиданиям, рубль. О... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:00:00+03:00

2025-02-17T08:00:00+03:00

2025-02-17T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская экономика бурно отреагировала на диалог Трампа и Путина. В рост пошли не только акции отечественных предприятий, но и, вопреки ожиданиям, рубль. О том, надолго ли это и что будет с курсом в ближайшие две-три недели, — в материале РИА Новости.Обнадеживающая динамикаПо данным Центробанка, доллар потерял порядка шести рублей за неделю — до 91,03. Евро упал с 101,22 до 94,92, юань — с 13,24 до 12,33.На внебиржевом рынке было и 89,5 за доллар — минимум с 12 сентября прошлого года.Акции также прибавили в цене. Большинство "голубых фишек" подросли от одного до трех процентов: ВТБ — на 3,0, "Газпром" — 2,2, "Т-Технологии" — 1,8%, "Аэрофлот" — 1,3, "Новатэк" — 1,2, "Лукойл" — 0,8, Сбербанк — 0,8.Простое объяснениеТакова реакция на звонок Трампа Путину. "Телефонный разговор президентов России и США, а также перспектива личной встречи и обсуждения украинского конфликта создали позитивные настроения и вызвали дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке", — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Но такие колебания, добавляет он, часто носят краткосрочный характер и быстро корректируются. С учетом параметров бюджета, дефицита и прогнозируемой цены на нефть экономически оправданный курс эксперт оценивает в 100-105 рублей за доллар."На рубль давят низкие котировки нефти, так как экспортные доходы снижаются. С другой стороны, высокая инфляция и устойчивая денежно-кредитная политика ФРС поддерживают доллар на международном рынке. Кроме того, значительный дефицит бюджета и увеличение госрасходов создают дополнительные риски", — объясняет эксперт.Однако другой финансовый аналитик, Михаил Беляев, считает курс порядка 90 рублей вполне устойчивым. "Именно в этих пределах он находился в относительно стабильный период — осенью. Сейчас, когда наметилось если и не потепление отношений, то снижение остроты напряженности, национальная валюта укрепилась до фундаментально обоснованных значений. Дальнейшее укрепление — это вряд ли. По инерции может еще чуть подрасти, однако быстро откатится к 89-90".Если же политическая ситуация опять ухудшится, неизбежен очередной обвал.Что дальшеНекоторые специалисты указывают на эффективность действий регулятора. Так, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев говорит, что позитивный тренд сформировался в декабре благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) Центробанка. В свою очередь, геополитические факторы позволили курсу стабилизироваться на уровне ниже 100 рублей за доллар.По мнению Белева, жесткая ДКП и решение сохранить ключевую ставку производят исключительно психологический эффект.Общая неопределенность, а также санкции затрудняют любые прогнозы. Соболев ожидает в первом квартале колебания в пределах 90-100 рублей за доллар."Большинство сделок проводится в национальных валютах и USDT, что усложняет баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Внешнеэкономическая деятельность ограничена санкциями — это также усиливает непредсказуемость", — добавляет Антонов.В этих условиях с учетом инфляции вполне вероятен возврат к ста рублям за доллар в среднесрочной перспективе.

https://ria.ru/20250213/gaz-1998934158.html

https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html

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экономика, сша, россия, доллар, евро, юань, валюта, рубль