Рейтинг@Mail.ru
Что будет с рублем в ближайшие две недели - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.02.2025 (обновлено: 15:45 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/rubl-1999469900.html
Что будет с рублем в ближайшие две недели
Что будет с рублем в ближайшие две недели - РИА Новости, 17.02.2025
Что будет с рублем в ближайшие две недели
Российская экономика бурно отреагировала на диалог Трампа и Путина. В рост пошли не только акции отечественных предприятий, но и, вопреки ожиданиям, рубль. О... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:00:00+03:00
2025-02-17T15:45:00+03:00
экономика
сша
россия
доллар
евро
юань
валюта
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986633428_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_5acad8321b1a0a723389fc5b2ca0c57d.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская экономика бурно отреагировала на диалог Трампа и Путина. В рост пошли не только акции отечественных предприятий, но и, вопреки ожиданиям, рубль. О том, надолго ли это и что будет с курсом в ближайшие две-три недели, — в материале РИА Новости.Обнадеживающая динамикаПо данным Центробанка, доллар потерял порядка шести рублей за неделю — до 91,03. Евро упал с 101,22 до 94,92, юань — с 13,24 до 12,33.На внебиржевом рынке было и 89,5 за доллар — минимум с 12 сентября прошлого года.Акции также прибавили в цене. Большинство "голубых фишек" подросли от одного до трех процентов: ВТБ — на 3,0, "Газпром" — 2,2, "Т-Технологии" — 1,8%, "Аэрофлот" — 1,3, "Новатэк" — 1,2, "Лукойл" — 0,8, Сбербанк — 0,8.Простое объяснениеТакова реакция на звонок Трампа Путину. "Телефонный разговор президентов России и США, а также перспектива личной встречи и обсуждения украинского конфликта создали позитивные настроения и вызвали дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке", — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Но такие колебания, добавляет он, часто носят краткосрочный характер и быстро корректируются. С учетом параметров бюджета, дефицита и прогнозируемой цены на нефть экономически оправданный курс эксперт оценивает в 100-105 рублей за доллар."На рубль давят низкие котировки нефти, так как экспортные доходы снижаются. С другой стороны, высокая инфляция и устойчивая денежно-кредитная политика ФРС поддерживают доллар на международном рынке. Кроме того, значительный дефицит бюджета и увеличение госрасходов создают дополнительные риски", — объясняет эксперт.Однако другой финансовый аналитик, Михаил Беляев, считает курс порядка 90 рублей вполне устойчивым. "Именно в этих пределах он находился в относительно стабильный период — осенью. Сейчас, когда наметилось если и не потепление отношений, то снижение остроты напряженности, национальная валюта укрепилась до фундаментально обоснованных значений. Дальнейшее укрепление — это вряд ли. По инерции может еще чуть подрасти, однако быстро откатится к 89-90".Если же политическая ситуация опять ухудшится, неизбежен очередной обвал.Что дальшеНекоторые специалисты указывают на эффективность действий регулятора. Так, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев говорит, что позитивный тренд сформировался в декабре благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) Центробанка. В свою очередь, геополитические факторы позволили курсу стабилизироваться на уровне ниже 100 рублей за доллар.По мнению Белева, жесткая ДКП и решение сохранить ключевую ставку производят исключительно психологический эффект.Общая неопределенность, а также санкции затрудняют любые прогнозы. Соболев ожидает в первом квартале колебания в пределах 90-100 рублей за доллар."Большинство сделок проводится в национальных валютах и USDT, что усложняет баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Внешнеэкономическая деятельность ограничена санкциями — это также усиливает непредсказуемость", — добавляет Антонов.В этих условиях с учетом инфляции вполне вероятен возврат к ста рублям за доллар в среднесрочной перспективе.
https://ria.ru/20250213/gaz-1998934158.html
https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986633428_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_5254db1ca70568a25c81cb32839d9362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, доллар, евро, юань, валюта, рубль
Экономика, США, Россия, Доллар, евро, Юань, Валюта, Рубль
Что будет с рублем в ближайшие две недели

Финансист Антонов: укрепление рубля может оказаться недолгим

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло обмена курса валют в Москве
Электронное табло обмена курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская экономика бурно отреагировала на диалог Трампа и Путина. В рост пошли не только акции отечественных предприятий, но и, вопреки ожиданиям, рубль. О том, надолго ли это и что будет с курсом в ближайшие две-три недели, — в материале РИА Новости.

Обнадеживающая динамика

По данным Центробанка, доллар потерял порядка шести рублей за неделю — до 91,03. Евро упал с 101,22 до 94,92, юань — с 13,24 до 12,33.
© Фото : соцсетиСувенирная стодолларовая банкнота с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
Сувенирная стодолларовая банкнота с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : соцсети
Сувенирная стодолларовая банкнота с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
На внебиржевом рынке было и 89,5 за доллар — минимум с 12 сентября прошлого года.
Акции также прибавили в цене. Большинство "голубых фишек" подросли от одного до трех процентов: ВТБ — на 3,0, "Газпром" — 2,2, "Т-Технологии" — 1,8%, "Аэрофлот" — 1,3, "Новатэк" — 1,2, "Лукойл" — 0,8, Сбербанк — 0,8.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"До 1 апреля". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться
13 февраля, 08:00

Простое объяснение

Такова реакция на звонок Трампа Путину. "Телефонный разговор президентов России и США, а также перспектива личной встречи и обсуждения украинского конфликта создали позитивные настроения и вызвали дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке", — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Но такие колебания, добавляет он, часто носят краткосрочный характер и быстро корректируются. С учетом параметров бюджета, дефицита и прогнозируемой цены на нефть экономически оправданный курс эксперт оценивает в 100-105 рублей за доллар.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пункт обмена валюты в Москве
"На рубль давят низкие котировки нефти, так как экспортные доходы снижаются. С другой стороны, высокая инфляция и устойчивая денежно-кредитная политика ФРС поддерживают доллар на международном рынке. Кроме того, значительный дефицит бюджета и увеличение госрасходов создают дополнительные риски", — объясняет эксперт.
Однако другой финансовый аналитик, Михаил Беляев, считает курс порядка 90 рублей вполне устойчивым. "Именно в этих пределах он находился в относительно стабильный период — осенью. Сейчас, когда наметилось если и не потепление отношений, то снижение остроты напряженности, национальная валюта укрепилась до фундаментально обоснованных значений. Дальнейшее укрепление — это вряд ли. По инерции может еще чуть подрасти, однако быстро откатится к 89-90".
Если же политическая ситуация опять ухудшится, неизбежен очередной обвал.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом
14 февраля, 13:32

Что дальше

Некоторые специалисты указывают на эффективность действий регулятора. Так, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев говорит, что позитивный тренд сформировался в декабре благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) Центробанка. В свою очередь, геополитические факторы позволили курсу стабилизироваться на уровне ниже 100 рублей за доллар.
По мнению Белева, жесткая ДКП и решение сохранить ключевую ставку производят исключительно психологический эффект.
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Общая неопределенность, а также санкции затрудняют любые прогнозы. Соболев ожидает в первом квартале колебания в пределах 90-100 рублей за доллар.
"Большинство сделок проводится в национальных валютах и USDT, что усложняет баланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Внешнеэкономическая деятельность ограничена санкциями — это также усиливает непредсказуемость", — добавляет Антонов.
В этих условиях с учетом инфляции вполне вероятен возврат к ста рублям за доллар в среднесрочной перспективе.
 
ЭкономикаСШАРоссияДолларевроЮаньВалютаРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала