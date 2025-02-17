https://ria.ru/20250217/rubio-1999762606.html

Рубио вылетел в Эр-Рияд после сообщений об участии в переговорах по Украине

Рубио вылетел в Эр-Рияд после сообщений об участии в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Рубио вылетел в Эр-Рияд после сообщений об участии в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию на фоне сообщений о его возможном участии в переговорах по Украине, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:14:00+03:00

2025-02-17T10:14:00+03:00

2025-02-17T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Саудовскую Аравию на фоне сообщений о его возможном участии в переговорах по Украине, передает агентство Франс Пресс. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США, в том числе Рубио, отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Российское издание "Ъ" сообщило, что переговоры по Украине с участием Рубио и российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. Рубио вылетел в Саудовскую Аравию после визита в Израиль. Из публикации агентства не следует, что в расписание его поездки входят переговоры. "Глава американской дипломатии должен встретиться с саудовскими лидерами, а затем отправиться в Объединенные Арабские Эмираты в рамках своего первого тура по Ближнему Востоку", - передает Франс Пресс. По данным Politico, к Рубио в Эр-Рияде для переговоров об урегулировании конфликта на Украине должен был присоединиться советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель американского лидера на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников издания, сейчас нет никаких планов приглашать представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.

https://ria.ru/20250217/rubio-1999732814.html

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в мире, украина, сша, саудовская аравия, марко рубио, стив уиткофф, кит келлог, politico