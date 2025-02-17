https://ria.ru/20250217/rubio-1999732814.html
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
США в ближайшее время ожидают от России подтверждения серьезности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:45:00+03:00
2025-02-17T00:45:00+03:00
2025-02-17T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США в ближайшее время ожидают от России подтверждения серьезности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире американского телеканала CBS."Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта", — считает он.Также глава Госдепа добавил, что на данный момент нельзя сказать, что Москва и Вашингтон находятся в процессе урегулирования ситуации, потому что между обе стороны только выразили готовность начать обсуждение дальнейших шагов по прекращению конфликта."Я предполагаю, что будут последующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией", — сказал Рубио.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
https://ria.ru/20250216/tramp-1999707602.html
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россия, сша, украина, марко рубио, государственный департамент сша, дональд трамп
Россия, США, Украина, Марко Рубио, Государственный департамент США, Дональд Трамп
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Рубио заявил о невозможности урегулировать конфликт на Украине одним звонком