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Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
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00:45 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/rubio-1999732814.html
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
США в ближайшее время ожидают от России подтверждения серьезности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:45:00+03:00
2025-02-17T00:45:00+03:00
россия
сша
украина
марко рубио
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США в ближайшее время ожидают от России подтверждения серьезности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире американского телеканала CBS."Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта", — считает он.Также глава Госдепа добавил, что на данный момент нельзя сказать, что Москва и Вашингтон находятся в процессе урегулирования ситуации, потому что между обе стороны только выразили готовность начать обсуждение дальнейших шагов по прекращению конфликта."Я предполагаю, что будут последующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией", — сказал Рубио.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
https://ria.ru/20250216/tramp-1999707602.html
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россия, сша, украина, марко рубио, государственный департамент сша, дональд трамп
Россия, США, Украина, Марко Рубио, Государственный департамент США, Дональд Трамп
Рубио сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Рубио заявил о невозможности урегулировать конфликт на Украине одним звонком

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США в ближайшее время ожидают от России подтверждения серьезности намерений по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире американского телеканала CBS.
«
"Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта", — считает он.
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Также глава Госдепа добавил, что на данный момент нельзя сказать, что Москва и Вашингтон находятся в процессе урегулирования ситуации, потому что между обе стороны только выразили готовность начать обсуждение дальнейших шагов по прекращению конфликта.
"Я предполагаю, что будут последующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией", — сказал Рубио.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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РоссияСШАУкраинаМарко РубиоГосударственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
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