В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью
В Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью
© Фото : ГУФССП России по г.МосквеСудебные приставы в Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью
Судебные приставы в Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Судебные приставы приостановили работу пекарни в Москве "Мельница", попавшую в громкую историю с отравлением ртутью, из-за найденных там Роспотребнадзором нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП РФ по столице.
На прошлой неделе столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими в пекарне выпечке. Однако позднее столичный СК РФ сообщил, что в отравлении ртутью нет вины пекарни. Как установили следователи, один из мужчин решил отравить своего приятеля из-за ревности. Для этого ртуть из медицинских градусников он добавил в выпечку, которую дал знакомому, а чтобы снять с себя подозрения, симулировал отравление. Возбуждено дело о покушении на убийство, мужчина признал вину.
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Вместе с тем в связи с резонансом, который приобрела история, сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выявили грубые нарушения: отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции и другие.
"В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Сотрудники органа принудительного исполнения выехали по адресу нахождения пекарни, где составили акт об административном приостановлении деятельности, опечатали точку общественного питания", - сказали в главке.
В ведомстве добавили, что индивидуальный предприниматель уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.