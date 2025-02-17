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В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью - РИА Новости, 17.02.2025
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14:48 17.02.2025 (обновлено: 14:53 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/rtut-1999839866.html
В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью
В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью - РИА Новости, 17.02.2025
В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью
Судебные приставы приостановили работу пекарни в Москве "Мельница", попавшую в громкую историю с отравлением ртутью, из-за найденных там Роспотребнадзором... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:48:00+03:00
2025-02-17T14:53:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Судебные приставы приостановили работу пекарни в Москве "Мельница", попавшую в громкую историю с отравлением ртутью, из-за найденных там Роспотребнадзором нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП РФ по столице. На прошлой неделе столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими в пекарне выпечке. Однако позднее столичный СК РФ сообщил, что в отравлении ртутью нет вины пекарни. Как установили следователи, один из мужчин решил отравить своего приятеля из-за ревности. Для этого ртуть из медицинских градусников он добавил в выпечку, которую дал знакомому, а чтобы снять с себя подозрения, симулировал отравление. Возбуждено дело о покушении на убийство, мужчина признал вину. Вместе с тем в связи с резонансом, который приобрела история, сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выявили грубые нарушения: отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции и другие. "В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Сотрудники органа принудительного исполнения выехали по адресу нахождения пекарни, где составили акт об административном приостановлении деятельности, опечатали точку общественного питания", - сказали в главке. В ведомстве добавили, что индивидуальный предприниматель уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.
https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html
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происшествия, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью

В Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью

© Фото : ГУФССП России по г.МосквеСудебные приставы в Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью
Судебные приставы в Москве опечатали пекарню Мельница, попавшую в скандал с отравлением ртутью - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : ГУФССП России по г.Москве
Судебные приставы в Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Судебные приставы приостановили работу пекарни в Москве "Мельница", попавшую в громкую историю с отравлением ртутью, из-за найденных там Роспотребнадзором нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП РФ по столице.
На прошлой неделе столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими в пекарне выпечке. Однако позднее столичный СК РФ сообщил, что в отравлении ртутью нет вины пекарни. Как установили следователи, один из мужчин решил отравить своего приятеля из-за ревности. Для этого ртуть из медицинских градусников он добавил в выпечку, которую дал знакомому, а чтобы снять с себя подозрения, симулировал отравление. Возбуждено дело о покушении на убийство, мужчина признал вину.
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Вместе с тем в связи с резонансом, который приобрела история, сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выявили грубые нарушения: отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции и другие.
"В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Сотрудники органа принудительного исполнения выехали по адресу нахождения пекарни, где составили акт об административном приостановлении деятельности, опечатали точку общественного питания", - сказали в главке.
В ведомстве добавили, что индивидуальный предприниматель уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.
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ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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