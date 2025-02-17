https://ria.ru/20250217/rtut-1999839866.html

В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью

В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью - РИА Новости, 17.02.2025

В Москве опечатали пекарню, попавшую в скандал с отравлением ртутью

Судебные приставы приостановили работу пекарни в Москве "Мельница", попавшую в громкую историю с отравлением ртутью, из-за найденных там Роспотребнадзором... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:48:00+03:00

2025-02-17T14:48:00+03:00

2025-02-17T14:53:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Судебные приставы приостановили работу пекарни в Москве "Мельница", попавшую в громкую историю с отравлением ртутью, из-за найденных там Роспотребнадзором нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП РФ по столице. На прошлой неделе столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими в пекарне выпечке. Однако позднее столичный СК РФ сообщил, что в отравлении ртутью нет вины пекарни. Как установили следователи, один из мужчин решил отравить своего приятеля из-за ревности. Для этого ртуть из медицинских градусников он добавил в выпечку, которую дал знакомому, а чтобы снять с себя подозрения, симулировал отравление. Возбуждено дело о покушении на убийство, мужчина признал вину. Вместе с тем в связи с резонансом, который приобрела история, сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выявили грубые нарушения: отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции и другие. "В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Сотрудники органа принудительного исполнения выехали по адресу нахождения пекарни, где составили акт об административном приостановлении деятельности, опечатали точку общественного питания", - сказали в главке. В ведомстве добавили, что индивидуальный предприниматель уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.

https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html

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происшествия, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)