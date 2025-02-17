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В Ростовской области задержали заместителя губернатора - РИА Новости, 17.02.2025
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10:39 17.02.2025 (обновлено: 11:15 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/rostov-1999770407.html
В Ростовской области задержали заместителя губернатора
В Ростовской области задержали заместителя губернатора - РИА Новости, 17.02.2025
В Ростовской области задержали заместителя губернатора
Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:39:00+03:00
2025-02-17T11:15:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили в пресс-центре правительства региона."Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский", — рассказали местные власти.Сейчас проводятся следственные действия, правительство региона оказывает содействие при расследовании."В отношении Рачаловского &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"), — уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.Там добавили, что сотрудники ведомства выявили и пресекли противоправную деятельность Рачаловского. По данным правоохранителей, он причастен к превышению должностных полномочий при реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно к незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.Так, Рычаловский, зная о тяжелом финансовом состоянии нескольких предприятий, все равно поручил выдать им субсидии из федеральных и региональных средств. При этом он осознавал, что нарушает закон. В дальнейшем получатели субсидий объявлялись банкротами. В результате из-за действий задержанного похитили 155,2 миллиона рублей.У Рычаловского, а также советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова проводят обыски в домах и на местах работы.Статус Гончарова пока не определен, добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995327733.html
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происшествия, ростовская область, россия, фсб
Происшествия, Ростовская область, Россия, ФСБ

В Ростовской области задержали заместителя губернатора

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкКонстантин Рачаловский
Константин Рачаловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Константин Рачаловский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили в пресс-центре правительства региона.
«
"Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский", — рассказали местные власти.
Сейчас проводятся следственные действия, правительство региона оказывает содействие при расследовании.
"В отношении Рачаловского <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"), — уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.
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Там добавили, что сотрудники ведомства выявили и пресекли противоправную деятельность Рачаловского. По данным правоохранителей, он причастен к превышению должностных полномочий при реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно к незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.
Так, Рычаловский, зная о тяжелом финансовом состоянии нескольких предприятий, все равно поручил выдать им субсидии из федеральных и региональных средств. При этом он осознавал, что нарушает закон. В дальнейшем получатели субсидий объявлялись банкротами. В результате из-за действий задержанного похитили 155,2 миллиона рублей.
У Рычаловского, а также советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова проводят обыски в домах и на местах работы.
Статус Гончарова пока не определен, добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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