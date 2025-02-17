https://ria.ru/20250217/rossiya-1999745508.html
Число русскоязычных брендов выросло на 14,6 процента в 2024 году
Число русскоязычных брендов выросло на 14,6 процента в 2024 году - РИА Новости, 17.02.2025
Число русскоязычных брендов выросло на 14,6 процента в 2024 году
Предприниматели стали чаще регистрировать русскоязычные бренды, в 2024 году в Роспатент было подано свыше 52 тысяч заявок на кириллице, это на 14,6% больше, чем РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:51:00+03:00
2025-02-17T06:51:00+03:00
2025-02-17T06:51:00+03:00
технологии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предприниматели стали чаще регистрировать русскоязычные бренды, в 2024 году в Роспатент было подано свыше 52 тысяч заявок на кириллице, это на 14,6% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в компании "Онлайн Патент". "За год в Роспатент подано 52 182 заявки на кириллические товарные знаки — это на 14,6% больше, чем в 2023 году (45 543 заявки)", - говорится в сообщении. По словам генерального директора "Онлайн Патента" Алины Акиншиной, все больше людей выбирают товары российского производства, а кириллический товарный знак помогает сразу же понять, где они сделаны. Эксперт отметила, что рост числа русскоязычных брендов связан с изменением предпочтений покупателей. Однако латиница при регистрации товарных знаков все еще остается более популярной: в 2024 году подано 97 753 заявки с латинскими названиями, тогда как в 2023 году их было 88 089. Согласно прогнозу компании, в будущем русскоязычных брендов может стать еще больше. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает использовать русский язык во всех коммерческих обозначениях. Согласно документу, применение иностранных слов в бизнесе будет ограничено, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Под новые требования могут попасть не только названия компаний, но и любые информационные тексты и надписи на иностранном языке, предназначенные для ознакомления потребителей. Например, если закон будет принят, привычные слова coffee, fresh, sale, shop, open бизнес будет заменять русскими аналогами.
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999745185.html
https://realty.ria.ru/20250121/brend-1994811630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф
Технологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдума РФ
Число русскоязычных брендов выросло на 14,6 процента в 2024 году
"Онлайн Патент": число русскоязычных брендов выросло на 14,6% в 2024 году
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предприниматели стали чаще регистрировать русскоязычные бренды, в 2024 году в Роспатент было подано свыше 52 тысяч заявок на кириллице, это на 14,6% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в компании "Онлайн Патент".
"За год в Роспатент
подано 52 182 заявки на кириллические товарные знаки — это на 14,6% больше, чем в 2023 году (45 543 заявки)", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора "Онлайн Патента" Алины Акиншиной, все больше людей выбирают товары российского производства, а кириллический товарный знак помогает сразу же понять, где они сделаны. Эксперт отметила, что рост числа русскоязычных брендов связан с изменением предпочтений покупателей.
Однако латиница при регистрации товарных знаков все еще остается более популярной: в 2024 году подано 97 753 заявки с латинскими названиями, тогда как в 2023 году их было 88 089.
Согласно прогнозу компании, в будущем русскоязычных брендов может стать еще больше.
Ранее Госдума
приняла в первом чтении законопроект, который обязывает использовать русский язык во всех коммерческих обозначениях. Согласно документу, применение иностранных слов в бизнесе будет ограничено, за исключением зарегистрированных товарных знаков.
Под новые требования могут попасть не только названия компаний, но и любые информационные тексты и надписи на иностранном языке, предназначенные для ознакомления потребителей. Например, если закон будет принят, привычные слова coffee, fresh, sale, shop, open бизнес будет заменять русскими аналогами.