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Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр - РИА Новости, 17.02.2025
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02:17 17.02.2025 (обновлено: 12:04 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/rosreestr-1999734357.html
Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр
Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр - РИА Новости, 17.02.2025
Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр
С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:17:00+03:00
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жилье
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в электронной форме, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.Сделать это можно будет через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте регистрирующего органа и прочими доступными способами. Исключения предоставляются лишь в нескольких случаях.&quot;С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью&quot;, — считает эксперт.Поскольку с 1 января госпошлина на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью для юрлиц выросла вдвое, дополнительные траты могут привести к отказу от оформления некоторых видов договоров, заключила Поправко.
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жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия
Жилье, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Россия
Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр

Юрист Поправко: порядок подачи документов в Росреестр изменится с 1 марта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская
Здание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в электронной форме, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.
Сделать это можно будет через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте регистрирующего органа и прочими доступными способами. Исключения предоставляются лишь в нескольких случаях.
«

"С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", — считает эксперт.

Поскольку с 1 января госпошлина на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью для юрлиц выросла вдвое, дополнительные траты могут привести к отказу от оформления некоторых видов договоров, заключила Поправко.
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ЖильеФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Россия
 
 
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