Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр
Юрист Поправко: порядок подачи документов в Росреестр изменится с 1 марта
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская
Здание управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве на улице Большая Тульская. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в электронной форме, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.
Сделать это можно будет через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте регистрирующего органа и прочими доступными способами. Исключения предоставляются лишь в нескольких случаях.
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"С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", — считает эксперт.
Поскольку с 1 января госпошлина на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью для юрлиц выросла вдвое, дополнительные траты могут привести к отказу от оформления некоторых видов договоров, заключила Поправко.
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