https://ria.ru/20250217/rosreestr-1999734357.html

Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр

Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр - РИА Новости, 17.02.2025

Россиян предупредили об изменениях в подаче документов в Росреестр

С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T02:17:00+03:00

2025-02-17T02:17:00+03:00

2025-02-17T12:04:00+03:00

жилье

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 1 марта 2025 года юрлицам придется подавать заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестр исключительно в электронной форме, рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.Сделать это можно будет через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте регистрирующего органа и прочими доступными способами. Исключения предоставляются лишь в нескольких случаях."С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", — считает эксперт.Поскольку с 1 января госпошлина на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью для юрлиц выросла вдвое, дополнительные траты могут привести к отказу от оформления некоторых видов договоров, заключила Поправко.

https://ria.ru/20250210/rassrochka-1998362509.html

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жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия