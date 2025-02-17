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В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации - РИА Новости, 17.02.2025
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16:38 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/rosfinmonitoring-1999861864.html
В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации
В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации - РИА Новости, 17.02.2025
В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации
Сразу 174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:38:00+03:00
2025-02-17T16:38:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сразу 174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В понедельник обновился перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. В обновленный список были включены 174 организации, а также 28 физических лиц.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации

Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сразу 174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В понедельник обновился перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. В обновленный список были включены 174 организации, а также 28 физических лиц.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В список террористов и экстремистов за год попали более трех тысяч человек
12 февраля, 03:43
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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