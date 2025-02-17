https://ria.ru/20250217/rosfinmonitoring-1999861864.html

В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации

В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации - РИА Новости, 17.02.2025

В перечень террористов и экстремистов внесли 174 организации

Сразу 174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:38:00+03:00

2025-02-17T16:38:00+03:00

2025-02-17T16:38:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сразу 174 организации внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В понедельник обновился перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. В обновленный список были включены 174 организации, а также 28 физических лиц.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20250212/terrorizm-1998751356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия