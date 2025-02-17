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В Новоспасском монастыре почтили память великого князя Сергея Романова - РИА Новости, 17.02.2025
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Религия
 
12:37 17.02.2025 (обновлено: 13:21 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/romanov-1999798897.html
В Новоспасском монастыре почтили память великого князя Сергея Романова
В Новоспасском монастыре почтили память великого князя Сергея Романова - РИА Новости, 17.02.2025
В Новоспасском монастыре почтили память великого князя Сергея Романова
В Новоспасском монастыре Москвы молитвенно почтили память великого князя Сергея Романова, у места его погребения отслужили панихиду. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:37:00+03:00
2025-02-17T13:21:00+03:00
религия
москва
сергей романов
сергей степашин
александр i
московская патриархия
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
императорское православное палестинское общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Новоспасском монастыре Москвы молитвенно почтили память великого князя Сергея Романова, у места его погребения отслужили панихиду. 17 февраля исполнилось 120 лет со дня гибели великого князя Сергея Александровича Романова – супруга святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой. Управляющий делами Московской патриархии, наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Григорий совершил в понедельник панихиду у места погребения великого князя в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря. Среди молящихся были в том числе председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. После панихиды председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин выступил с речью, в которой отметил, что Сергей Александрович был одним из лучших генерал-губернаторов Москвы". "Он был верный семьянин, действительно любил Родину, был верен присяге и императору, хотя во многом с ним не соглашался. Я убежден, что если бы великий князь был жив, не случилось бы смуты 1917 года, когда императора предали так называемые "свои", - сказал Степашин. Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его захоронение находится в Новоспасском монастыре Москвы. Как отмечали в ЕСПО, Сергей Александрович много сделал для благоустройства и благоукрашения Москвы. Так, по его распоряжению все новые строительные проекты согласовывали с Московским археологическим обществом, что обеспечивало сохранность исторических памятников, он стал инициатором реставрации соборов Московского Кремля и других храмов, в период его генерал-губернаторства были возведены Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа), Московской городской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), новое здание Московской консерватории, гостиницы "Метрополь", была проведена обширная реконструкция Большого театра. Также при его участии создавалась экспозиция и собрание Государственного исторического музея, председателем которого он состоял с 1881 года. Верной соратницей Сергея Александровича в делах благотворительности была его супруга Елизавета Фёдоровна: под патронатом великокняжеской четы находились более 150 благотворительных обществ и объединений, добавили в ЕСПО.
https://ria.ru/20240912/relikviya-1972099999.html
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москва, сергей романов, сергей степашин, александр i, московская патриархия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, императорское православное палестинское общество, общество
Религия, Москва, Сергей Романов, Сергей Степашин, Александр I, Московская Патриархия, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Императорское православное палестинское общество, Общество
В Новоспасском монастыре почтили память великого князя Сергея Романова

Панихида по великому князю Сергею Романову прошла в день 120-летия его убийства

© Фото : Пресс-служба Новоспасского монастыряМогила великого князя Сергея Александровича Романова в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря
Могила великого князя Сергея Александровича Романова в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Пресс-служба Новоспасского монастыря
Могила великого князя Сергея Александровича Романова в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Новоспасском монастыре Москвы молитвенно почтили память великого князя Сергея Романова, у места его погребения отслужили панихиду.
17 февраля исполнилось 120 лет со дня гибели великого князя Сергея Александровича Романова – супруга святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой.
Управляющий делами Московской патриархии, наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Григорий совершил в понедельник панихиду у места погребения великого князя в храме-усыпальнице Новоспасского монастыря.
Вид на храм Христа Спасителя на закате с территории парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Скрывать нет смысла". Куда пропала главная реликвия Москвы
12 сентября 2024, 08:00
Среди молящихся были в том числе председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев.
После панихиды председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин выступил с речью, в которой отметил, что Сергей Александрович был одним из лучших генерал-губернаторов Москвы".
"Он был верный семьянин, действительно любил Родину, был верен присяге и императору, хотя во многом с ним не соглашался. Я убежден, что если бы великий князь был жив, не случилось бы смуты 1917 года, когда императора предали так называемые "свои", - сказал Степашин.
Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его захоронение находится в Новоспасском монастыре Москвы.
Памятник Александру Невскому на территории церкви Святого благоверного князя Александра Невского в Усть-Ижоре (Колпинский район Санкт-Петербурга) на месте Невской битвы 1240 года - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В России отмечают день памяти святого Александра Невского
6 декабря 2024, 00:00
Как отмечали в ЕСПО, Сергей Александрович много сделал для благоустройства и благоукрашения Москвы. Так, по его распоряжению все новые строительные проекты согласовывали с Московским археологическим обществом, что обеспечивало сохранность исторических памятников, он стал инициатором реставрации соборов Московского Кремля и других храмов, в период его генерал-губернаторства были возведены Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа), Московской городской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), новое здание Московской консерватории, гостиницы "Метрополь", была проведена обширная реконструкция Большого театра. Также при его участии создавалась экспозиция и собрание Государственного исторического музея, председателем которого он состоял с 1881 года. Верной соратницей Сергея Александровича в делах благотворительности была его супруга Елизавета Фёдоровна: под патронатом великокняжеской четы находились более 150 благотворительных обществ и объединений, добавили в ЕСПО.
Открытие выставки Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Севастополе. 28 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых
28 сентября 2024, 23:39
 
РелигияМоскваСергей РомановСергей СтепашинАлександр IМосковская ПатриархияЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоИмператорское православное палестинское обществоОбщество
 
 
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