https://ria.ru/20250217/rivella-1999922568.html

Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Умер создатель шоколадной пасты Nutella - РИА Новости, 17.02.2025

Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Итальянский химик Франческо Ривелла, который внес значительный вклад в создание и популяризацию шоколадной пасты Nutella, умер в День святого Валентина в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:28:00+03:00

2025-02-17T20:28:00+03:00

2025-02-17T20:36:00+03:00

европа

ferrero

франческо ривелла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999922863_0:153:447:404_1920x0_80_0_0_7ddfe1fedccf90b228a7340512c1e46e.jpg

РИМ, 17 фев — РИА Новости. Итальянский химик Франческо Ривелла, который внес значительный вклад в создание и популяризацию шоколадной пасты Nutella, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет, сообщила газета Messaggero.Сразу после завершения учебы на химическом факультете Ривелла поступил на службу к семье Ферреро, владельцам производителя шоколада и других кондитерских изделий. Вскоре Ривелла стал ближайшим соратником Микеле Ферреро, который превратил туринскую фабрику в кондитерского гиганта. "Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро: он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане", — говорится в сообщении. Эти изыскания привели компанию Ferrero к созданию всемирной известной шоколадной пасты Nutella, которая в этом году отметит 60-летний юбилей, а Ривелла проработал у Микеле до выхода на пенсию в 1993 году.Ривелла ушел из жизни в пятницу — ровно десять лет спустя после кончины своего патрона Микеле Ферреро.

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, ferrero , франческо ривелла