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Умер создатель шоколадной пасты Nutella - РИА Новости, 17.02.2025
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20:28 17.02.2025 (обновлено: 20:36 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/rivella-1999922568.html
Умер создатель шоколадной пасты Nutella
Умер создатель шоколадной пасты Nutella - РИА Новости, 17.02.2025
Умер создатель шоколадной пасты Nutella
Итальянский химик Франческо Ривелла, который внес значительный вклад в создание и популяризацию шоколадной пасты Nutella, умер в День святого Валентина в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:28:00+03:00
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европа
ferrero
франческо ривелла
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РИМ, 17 фев — РИА Новости. Итальянский химик Франческо Ривелла, который внес значительный вклад в создание и популяризацию шоколадной пасты Nutella, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет, сообщила газета Messaggero.Сразу после завершения учебы на химическом факультете Ривелла поступил на службу к семье Ферреро, владельцам производителя шоколада и других кондитерских изделий. Вскоре Ривелла стал ближайшим соратником Микеле Ферреро, который превратил туринскую фабрику в кондитерского гиганта. &quot;Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро: он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане&quot;, — говорится в сообщении. Эти изыскания привели компанию Ferrero к созданию всемирной известной шоколадной пасты Nutella, которая в этом году отметит 60-летний юбилей, а Ривелла проработал у Микеле до выхода на пенсию в 1993 году.Ривелла ушел из жизни в пятницу — ровно десять лет спустя после кончины своего патрона Микеле Ферреро.
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европа, ferrero , франческо ривелла
Европа, Ferrero , Франческо Ривелла
Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Итальянский химик Франческо Ривелла, создатель Nutella, умер в возрасте 97 лет

© соцсетиФранческо Ривелла
Франческо Ривелла - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© соцсети
Франческо Ривелла. Архивное фото
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РИМ, 17 фев — РИА Новости. Итальянский химик Франческо Ривелла, который внес значительный вклад в создание и популяризацию шоколадной пасты Nutella, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет, сообщила газета Messaggero.
Сразу после завершения учебы на химическом факультете Ривелла поступил на службу к семье Ферреро, владельцам производителя шоколада и других кондитерских изделий. Вскоре Ривелла стал ближайшим соратником Микеле Ферреро, который превратил туринскую фабрику в кондитерского гиганта.
«

"Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро: он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане", — говорится в сообщении.

Эти изыскания привели компанию Ferrero к созданию всемирной известной шоколадной пасты Nutella, которая в этом году отметит 60-летний юбилей, а Ривелла проработал у Микеле до выхода на пенсию в 1993 году.
Ривелла ушел из жизни в пятницу — ровно десять лет спустя после кончины своего патрона Микеле Ферреро.
 
ЕвропаFerreroФранческо Ривелла
 
 
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