Умер создатель шоколадной пасты Nutella
Итальянский химик Франческо Ривелла, создатель Nutella, умер в возрасте 97 лет
© соцсетиФранческо Ривелла
© соцсети
Франческо Ривелла. Архивное фото
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РИМ, 17 фев — РИА Новости. Итальянский химик Франческо Ривелла, который внес значительный вклад в создание и популяризацию шоколадной пасты Nutella, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет, сообщила газета Messaggero.
Сразу после завершения учебы на химическом факультете Ривелла поступил на службу к семье Ферреро, владельцам производителя шоколада и других кондитерских изделий. Вскоре Ривелла стал ближайшим соратником Микеле Ферреро, который превратил туринскую фабрику в кондитерского гиганта.
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"Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро: он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане", — говорится в сообщении.
Эти изыскания привели компанию Ferrero к созданию всемирной известной шоколадной пасты Nutella, которая в этом году отметит 60-летний юбилей, а Ривелла проработал у Микеле до выхода на пенсию в 1993 году.
Ривелла ушел из жизни в пятницу — ровно десять лет спустя после кончины своего патрона Микеле Ферреро.