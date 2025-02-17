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Авиакомпания "Россия" начала выполнять рейсы из Владивостока в Пекин

Авиакомпания "Россия" начала выполнять рейсы из Владивостока в Пекин - РИА Новости, 17.02.2025

Авиакомпания "Россия" начала выполнять рейсы из Владивостока в Пекин

Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает международный аэропорт Владивостока. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:20:00+03:00

2025-02-17T04:20:00+03:00

2025-02-17T04:20:00+03:00

владивосток

пекин

китай

россия

air china

sukhoi superjet 100 (ssj100)

boeing 737

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Владивосток-Пекин-Владивосток. Путешественники смогут добраться в излюбленное туристическое место Китая прямым рейсом за 2,5 часа", - говорится в сообщении. На маршруте трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям - будет летать Sukhoi Superjet 100. Пекин стал самым популярным международным направлением аэропорта Владивостока по итогам 2024 года и января 2025 года. Сейчас из Приморья в столицу Китая выполняется до 17 рейсов в неделю. Ранее аэропорт сообщал, что национальный авиаперевозчик Китая Air China с 30 марта открывает новый регулярный рейс из Пекина во Владивосток. Boeing 737 будет летать по средам, пятницам и воскресеньям.

https://ria.ru/20250113/china-1993548291.html

владивосток

пекин

китай

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владивосток, пекин, китай, россия, air china, sukhoi superjet 100 (ssj100), boeing 737