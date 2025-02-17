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В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет - РИА Новости, 17.02.2025
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет
Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") двое пассажиров после окончания посадки вышли на перрон и попытались попасть в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:03:00+03:00
2025-02-17T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") двое пассажиров после окончания посадки вышли на перрон и попытались попасть в самолет, они задержаны и переданы правоохранителям, сообщила РИА Новости авиакомпания. "Двое пассажиров рейса S7 5215 пришли к выходу уже после окончания процедуры посадки и закрытия дверей самолета. По нашим данным, пассажирам удалось разблокировать двери и спуститься на перрон. После этого они попытались попасть на борт самолета по автотрапу... На борт ВС (воздушного судна - ред.) не поднимались и не допускались", - рассказали в S7. Нарушителей задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Каким образом пассажиры оказались на перроне, на данный момент выясняется. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России.
https://ria.ru/20250217/taksist-1999749054.html
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происшествия, россия, s7 airlines, новосибирск, братск
Происшествия, Россия, S7 Airlines, Новосибирск, Братск
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет
В Новосибирске задержали двух опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет