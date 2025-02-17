Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/reys-1999843443.html
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет - РИА Новости, 17.02.2025
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет
Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") двое пассажиров после окончания посадки вышли на перрон и попытались попасть в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:03:00+03:00
2025-02-17T15:03:00+03:00
происшествия
россия
s7 airlines
новосибирск
братск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149406/85/1494068570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce92c698c2a95cc33a939665bd398749.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") двое пассажиров после окончания посадки вышли на перрон и попытались попасть в самолет, они задержаны и переданы правоохранителям, сообщила РИА Новости авиакомпания. "Двое пассажиров рейса S7 5215 пришли к выходу уже после окончания процедуры посадки и закрытия дверей самолета. По нашим данным, пассажирам удалось разблокировать двери и спуститься на перрон. После этого они попытались попасть на борт самолета по автотрапу... На борт ВС (воздушного судна - ред.) не поднимались и не допускались", - рассказали в S7. Нарушителей задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Каким образом пассажиры оказались на перроне, на данный момент выясняется. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России.
https://ria.ru/20250217/taksist-1999749054.html
россия
новосибирск
братск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149406/85/1494068570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3978ab7ab84c8993518c945b6bcc17ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, s7 airlines, новосибирск, братск
Происшествия, Россия, S7 Airlines, Новосибирск, Братск
В Новосибирске задержали опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет

В Новосибирске задержали двух опоздавших пассажиров за попытку попасть в самолет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет S7 Airlines "Сибирь"
Самолет S7 Airlines Сибирь - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет S7 Airlines "Сибирь". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Опоздавшие на рейс Новосибирск-Братск авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") двое пассажиров после окончания посадки вышли на перрон и попытались попасть в самолет, они задержаны и переданы правоохранителям, сообщила РИА Новости авиакомпания.
"Двое пассажиров рейса S7 5215 пришли к выходу уже после окончания процедуры посадки и закрытия дверей самолета. По нашим данным, пассажирам удалось разблокировать двери и спуститься на перрон. После этого они попытались попасть на борт самолета по автотрапу... На борт ВС (воздушного судна - ред.) не поднимались и не допускались", - рассказали в S7.
Нарушителей задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Каким образом пассажиры оказались на перроне, на данный момент выясняется.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России.
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта
08:14
 
ПроисшествияРоссияS7 AirlinesНовосибирскБратск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала