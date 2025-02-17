https://ria.ru/20250217/reshetnikov-1999798296.html
Рост экономики России перестал быть фронтальным, заявил Решетников
Рост экономики России перестал быть фронтальным, заявил Решетников - РИА Новости, 17.02.2025
Рост экономики России перестал быть фронтальным, заявил Решетников
Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:34:00+03:00
2025-02-17T12:34:00+03:00
2025-02-17T15:49:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ в понедельник. "Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения", - сказал Решетников.По его словам, сокращается объем заказов у бизнеса. "Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, но главным образом спецтехники, сельхозмашиностроения. Об этом сигнализируют очень многие предприятия сейчас", - сказал министр.Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования, что сдерживает не только спрос, но и существенно влияет на инвестиции, и в результате на будущее предложение продукции.С учетом всех вызовов, по словам министра, работа правительства и министерства сосредоточена на решении трех главных задач. Одна из них - обеспечение макростабильности, в том числе поиск баланса между инфляцией и экономическими ростом. Вторая задача – купирование рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП."Третий блок вопросов связан с потенциалом роста экономики. Потенциал роста экономики мы как министерство экономического развития оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя, конечно, задача амбициозная", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999435711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост экономики России перестал быть фронтальным, заявил Решетников
Решетников заявил о замедлении роста экономики в отдельных отраслях
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ в понедельник.
"Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения", - сказал Решетников
.
По его словам, сокращается объем заказов у бизнеса. "Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, но главным образом спецтехники, сельхозмашиностроения. Об этом сигнализируют очень многие предприятия сейчас", - сказал министр.
Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования, что сдерживает не только спрос, но и существенно влияет на инвестиции, и в результате на будущее предложение продукции.
С учетом всех вызовов, по словам министра, работа правительства и министерства сосредоточена на решении трех главных задач. Одна из них - обеспечение макростабильности, в том числе поиск баланса между инфляцией и экономическими ростом. Вторая задача – купирование рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП.
"Третий блок вопросов связан с потенциалом роста экономики. Потенциал роста экономики мы как министерство экономического развития оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя, конечно, задача амбициозная", - подчеркнул министр.