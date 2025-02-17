Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США
Monde: Мюнхенская конференция ознаменовала разрыв в отношениях ЕС и США
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов, пишет газета Monde в преддверии встречи ряда лидеров ЕС в Париже для обсуждения украинского конфликта.
Издание указывает, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. На финансирование обороны ЕС СМИ предлагает использовать непосредственно замороженные российские активы.
"Это требует колоссальных сумм для финансирования оборонных усилий. Общий европейский займ, к которому Германия настроена неохотно, должен оставаться вариантом, как и использование замороженных российских активов, из которых на данный момент используются только проценты для финансирования украинского государства", - пишет газета.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Газета пишет о "шоке от авторитарной крайне правой речи, враждебность которой даже не скрывалась". Издание обвиняет США в "неприемлемом вмешательстве якобы дружественной державы в выборы в ФРГ" из-за поддержки Вашингтоном кандидата от партии "Альтернатива для Германии".
Как пишет издание, Трамп "спешит избавиться от Европы", чтобы "сфокусироваться на противостоянии с Китаем".
"Неожиданная перспектива утраты американской защиты потенциально разрушительна для европейского единства", - пишет газета, отмечая, что безопасность континента теперь "зависит от самих европейцев и от их способности сохранять сплоченность".