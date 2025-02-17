https://ria.ru/20250217/razryv-1999838421.html

Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США

Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США - РИА Новости, 17.02.2025

Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США

Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше инвестиций в оборону ЕС, включая... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:40:00+03:00

2025-02-17T14:40:00+03:00

2025-02-17T14:49:00+03:00

в мире

сша

европа

германия

евросоюз

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов, пишет газета Monde в преддверии встречи ряда лидеров ЕС в Париже для обсуждения украинского конфликта. "Между Европой и Соединенными Штатами произошёл глубинный исторический разрыв. Еще до битвы за таможенные пошлины шторм (президента США Дональда) Трампа пронесся по Старому континенту, и ущерб оказался значительным", - пишет СМИ. Издание указывает, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. На финансирование обороны ЕС СМИ предлагает использовать непосредственно замороженные российские активы. "Это требует колоссальных сумм для финансирования оборонных усилий. Общий европейский займ, к которому Германия настроена неохотно, должен оставаться вариантом, как и использование замороженных российских активов, из которых на данный момент используются только проценты для финансирования украинского государства", - пишет газета. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. Газета пишет о "шоке от авторитарной крайне правой речи, враждебность которой даже не скрывалась". Издание обвиняет США в "неприемлемом вмешательстве якобы дружественной державы в выборы в ФРГ" из-за поддержки Вашингтоном кандидата от партии "Альтернатива для Германии". Как пишет издание, Трамп "спешит избавиться от Европы", чтобы "сфокусироваться на противостоянии с Китаем". "Неожиданная перспектива утраты американской защиты потенциально разрушительна для европейского единства", - пишет газета, отмечая, что безопасность континента теперь "зависит от самих европейцев и от их способности сохранять сплоченность".

https://ria.ru/20250217/nato-1999787214.html

https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999758149.html

https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html

сша

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, германия, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности