Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с губернатором Камчатского края - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 17.02.2025 (обновлено: 12:55 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/putin-1999802447.html
Путин встретится с губернатором Камчатского края
Путин встретится с губернатором Камчатского края - РИА Новости, 17.02.2025
Путин встретится с губернатором Камчатского края
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:46:00+03:00
2025-02-17T12:55:00+03:00
политика
россия
камчатский край
владимир путин
дмитрий песков
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769272781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62bd6e0cd5a764cf1eda91bf0f9f2258.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле. У него из открытой части рабочего дня с докладом будет губернатор Камчатского края Влалимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769272781_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_aca79b753c3e3456f65404aa41457fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, камчатский край, владимир путин, дмитрий песков, владимир солодов
Политика, Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Солодов
Путин встретится с губернатором Камчатского края

Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Солодовым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сегодня работает в Кремле. У него из открытой части рабочего дня с докладом будет губернатор Камчатского края Влалимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов", - сказал Песков журналистам.
Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя
14 февраля, 15:19
 
ПолитикаРоссияКамчатский крайВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала