https://ria.ru/20250217/putin-1999802447.html

Путин встретится с губернатором Камчатского края

Путин встретится с губернатором Камчатского края - РИА Новости, 17.02.2025

Путин встретится с губернатором Камчатского края

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:46:00+03:00

2025-02-17T12:46:00+03:00

2025-02-17T12:55:00+03:00

политика

россия

камчатский край

владимир путин

дмитрий песков

владимир солодов

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле. У него из открытой части рабочего дня с докладом будет губернатор Камчатского края Влалимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html

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политика, россия, камчатский край, владимир путин, дмитрий песков, владимир солодов