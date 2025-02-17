https://ria.ru/20250217/putin-1999802447.html
Путин встретится с губернатором Камчатского края
Путин встретится с губернатором Камчатского края - РИА Новости, 17.02.2025
Путин встретится с губернатором Камчатского края
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:46:00+03:00
2025-02-17T12:46:00+03:00
2025-02-17T12:55:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле. У него из открытой части рабочего дня с докладом будет губернатор Камчатского края Влалимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html
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политика, россия, камчатский край, владимир путин, дмитрий песков, владимир солодов
Политика, Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Солодов
Путин встретится с губернатором Камчатского края
Путин в понедельник встретится с губернатором Камчатского края Солодовым