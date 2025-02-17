https://ria.ru/20250217/pushkov-1999734068.html

Пушков заявил, что Евросоюз потерял свое единство

Пушков заявил, что Евросоюз потерял свое единство - РИА Новости, 17.02.2025

Пушков заявил, что Евросоюз потерял свое единство

Евросоюз потерял своё единство, его элиты недееспособны и бездарны, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T01:08:00+03:00

2025-02-17T01:08:00+03:00

2025-02-17T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Евросоюз потерял своё единство, его элиты недееспособны и бездарны, считает российский сенатор Алексей Пушков. "Уже сейчас в Европе нет того "твердого единства", о котором твердят безликие брюссельские чиновники. Это пока еще не заметно, но две трети Европы красноречиво молчит, совсем не желая ссориться с Трампом и США. Негодует и тайно планирует "жесткий ответ" лишь агрессивное ядро ЕС в лице Стармера, Макрона, Мерца и фон дер Ляйен", - написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор отметил, что восемь лет назад еще не была так очевидна "недееспособность и бездарность ее либеральных элит". "В Германии и ведущих странах еще работала экономика. Европа еще не подорвала себя санкциями против России, которые, как выяснилось, имеют эффект бумеранга. Еще не проявились последствия гигантской волны беженцев с Ближнего и Среднего Востока. Еще не были столь сильны евроскептики и правые партии, бросающие вызов либерал-глобалистам повсюду в Европе - от Румынии до Британии. Им еще не приходилось отменять результаты одних выборов, которые, по выражению фон дер Ляйен, "пошли в неверную сторону", и выделять 132 миллиона евро для подкупа СМИ, чтобы выиграть на выборах в Европарламент", - пояснил Пушков. По его словам, в Евросоюзе не смогли сделать и не сделают выводов ни из выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, ни из решения президента США Дональда Трампа оставить европейцев за рамками переговоров с Россией. Пушков подчеркнул, что европейская элита "слишком напыщенна и самодовольна, чтобы меняться и изменить свою политику". "Для агрессивной евроэлиты ход событий на Украине действительно имеет экзистенциальный характер. Не в том смысле, что от него зависит судьба Франции или Британии, а в том, что от исхода украинского кризиса во многом зависит власть и судьба политических сил, правящих ныне в Европе. Падение Зеленского может повлечь за собой их собственное падение и изменение политической ориентации Европы. Такова для них подлинная ставка в этой схватке", - констатировал Пушков.

https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633928.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

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европа, сша, россия, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз, европарламент