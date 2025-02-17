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В Пушкине легенды хоккея впервые сыграли с местной любительской сборной

В Пушкине легенды хоккея впервые сыграли с местной любительской сборной - РИА Новости, 17.02.2025

В Пушкине легенды хоккея впервые сыграли с местной любительской сборной

Сборная звездных спортсменов впервые сыграла в хоккей с командой жителей городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:49:00+03:00

2025-02-17T14:49:00+03:00

2025-02-17T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сборная звездных спортсменов впервые сыграла в хоккей с командой жителей городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Товарищеский матч прошел 16 февраля в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Он состоялся в рамках четвертого зимнего сезона проекта "Выходи во двор". В состав команды мастеров вошли олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, вице-чемпион мира Александр Гуськов, олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира Андрей Коваленко, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Сергей Соин, обладатель Кубка Португалии, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой, артист театра и кино Иван Мулин, участник СВО Никита Волков. Они победили команду жителей Пушкина со счетом 8:3. "Проект “Выходи во двор” – одно из важных мероприятий, которые способствуют популяризации спорта. Это огромная честь для нас выступать в таких соревнованиях. Самое главное – это посыл младшему поколению, что мы все со двора. Я играл в дворовый хоккей до 14 лет, а только потом попробовал профессиональный. Самое главное, пускай в хоккее всегда побеждает дружба", – приводит пресс-служба ведомства слова олимпийского чемпиона по хоккею Андрея Коваленко. Проект "Выходи во двор" реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года, а также согласно государственной программе "Развитие физической культуры и спорта".

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московская область (подмосковье), пушкин, андрей коваленко, валерий каменский, алексей касатонов, спорт